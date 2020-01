Djokovic rejoint Federer en demi-finales

Encore raté pour Milos Raonic. Le Canadien s'est incliné mardi pour la dixième fois en autant d'affrontements face à Novak Djokovic, victorieux 6-4 6-3 7-6 (7/1) de leur quart de finale mardi soir dans la Rod Laver Arena. Le Serbe défiera jeudi Roger Federer pour une place en finale de l'Open d'Australie.

«Roger est un de mes deux principaux rivaux. C'est grâce à Rafa (Nadal) et lui que je suis le joueur que je suis. J'espère avoir au moins une balle de match (vendredi)... mais que le meilleur gagne», a commenté le tenant du titre, en référence aux 7 balles de match que le Bâlois a sauvées en quarts de finale avant de se qualifier.

"The match ups against Roger and Rafa have made me the player I am today."@DjokerNole's thoughts on his next opponent at #AO2020, @rogerfederer. #AusOpen pic.twitter.com/sp84Df7aRi — #AusOpen (@AustralianOpen) January 28, 2020

Le no 2 mondial s'est montré beaucoup trop solide pour Milos Raonic dont il est parvenu à maîtriser l'énorme service en renvoyant 62% de ses premières balles. Au total, «Nole» n'a commis que 14 fautes directes contre 48 à son adversaire. Seul petit accroc, un problème de lentilles de contact qui l'a obligé à quitter le court à 4-4 dans le 3e set «alors qu'il n'y avait même pas de changement de côté», a-t-il reconnu.

«Je présente mes excuses à Milos et au public d'être ainsi sorti du court à un tel moment, ça ne se fait pas. Ce n'était pas tactique, mais simplement il fallait vraiment que je change mes lentilles», a-t-il déclaré, en arborant sur sa veste de survêtement, en hommage à Kobe Bryant décédé dimanche en Californie dans un accident d'hélicoptère, les initiales K et B, les numéros 8 et 24 que le basketteur a portés aux Lakers, et un coeur.

afp/jsa