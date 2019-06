Djokovic et Thiem interrompus dans leur élan

Il faudra patienter pour connaître l'affiche de la finale masculine de l’édition 2019 de Roland-Garros. Vendredi en début de soirée, la demi-finale entre le No 1 mondial Novak Djokovic et l’Autrichien Dominic Thiem (25 ans, ATP 4) a en effet été interrompue à deux reprises par la pluie, puis officiellement repoussée à samedi.

Face à un contradicteur qui livre sans doute le meilleur tennis de sa vie depuis le début de l’année, le «Joker» a été balayé 2-6 au cours d’un premier set qui l’a vu concéder – et perdre – deux balles de break.

Mais le droitier de Belgrade a eu le mérite de ne pas céder à l’affolement, de serrer le jeu et de prendre davantage de risques et d’initiatives. Un état d’esprit salvateur qui a porté ses fruits au huitième jeu de la deuxième manche, après une première interruption due à la pluie, Djokovic convertissant l’unique balle de break du set «offerte» par son adversaire (6-3). Et pour revenir à une manche partout.

Dans le troisième set, alors que Dominic Thiem avait breaké et menait 3-1, la pluie a définitivement eu raison des deux protagonistes. (nxp)