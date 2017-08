Dimitrov décroche son premier Masters 1000

Le Bulgare Grigor Dimitrov a remporté son premier tournoi de la catégorie des Masters 1000. Il a battu l'Australien Nick Kyrgios 6-3 7-5 dimanche en finale à Cincinnati.

Dimitrov, 11e mondial, a ajouté à 26 ans un septième titre à son palmarès, son troisième de l'année après Brisbane et Sofia, sans perdre un seul set durant la semaine. Le Bulgare n'a jamais vraiment été mis en difficulté par Kyrgios, 23e mondial, qui a semblé fatigué et usé nerveusement au terme d'une semaine où il a notamment battu en quarts de finale l'Espagnol Rafael Nadal qui fera lundi son retour à la première place mondiale.

L'Australien qui disputait, comme Dimitrov, sa première finale d'un Masters 1000, s'est pourtant offert la première balle de break de la rencontre dans le cinquième jeu, mais n'en a pas profité. Dans la foulée, il a perdu son service et permis au petit ami de la chanteuse Nicole Scherzinger de prendre le large, puis d'empocher le premier set sur un jeu blanc en 34 minutes.

Dos à dos

Les deux joueurs sont restés dos à dos dans la seconde manche jusqu'au onzième jeu où Dimitrov a fait craquer Kyrgios, nerveux, par ses retours de service.

«On ne sait jamais ce qui peut se passer contre lui, mais je savais ce que je devais faire et j'ai saisi ma chance», a expliqué Dimitrov. «Ce titre est important pour moi, c'est le plus important de ma carrière, il me donne de la confiance pour la suite, mais je sais qu'il va falloir vite repartir au boulot, le but est de briller à l'US Open», a-t-il insisté, en référence au dernier tournoi du Grand Chelem de l'année qui débutera le 28 août à New York. Grâce à ce succès, Dimitrov se retrouve à la neuvième place mondiale. Roger Federer est toujours 3e à 500 points de Nadal et à seulement 5 points d'Andy Murray.

Il s'agissait de la première finale d'un Masters 1000 depuis novembre 2012 (Paris-Bercy) sans un joueur du «Big Four» (Andy Murray, Rafael Nadal, Roger Federer et Novak Djokovic).