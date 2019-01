Del Potro n'ira pas à l'Open d'Australie

Juan Martin Del Potro a annoncé, lundi, qu'il ne participerait pas à l'Open d'Australie qui se déroulera sur les courts de Melbourne du 14 au 27 janvier, expliquant n'être pas encore suffisamment remis de sa blessure à la rotule du genou droit.

«Ma guérison suit son cours et je vous dirai plus tard où je pourrai effectuer mon retour sur un court. Malheureusement, ce ne sera pas en Australie. Vous me manquez tous», a écrit l'Argentin sur son compte Twitter. «Mais je suis content des progrès réalisés. Bonne année et profitez bien», a ajouté le No 5 mondial.

I hope you have a great 2019. Recovery is going great and I will tell you later where I will be making my comeback. Unfortunately it won’t happen in Australia, I’ll miss you @AustralianOpen, but I’m happy with my progress ??



Happy New Year! Enjoy! ????????