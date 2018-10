Cilic domine un Shapovalov trop tendre

Le choc du premier tour des Swiss Indoors a tourné court. Marin Cilic n’a en effet eu besoin que d’une heure et quart pour écarter un Denis Shapovalov beaucoup trop inconstant (6/4 6/2).

Titré en 2016, le Croate aime les conditions de jeu de la Halle Saint-Jacques dont il a clairement le «court dans l’oeil». Cet avantage, Marin Cilic n’a pas tardé à en tirer profit, lundi soir, se détachant très vite à 4-0. Secoué en vitesse, dominé sur les coups de base de l’indoor (service-retour), Shapovalov eut le mérite de s’accrocher. Mais trois retours de revers dévissés au pire moment (4-5) et un break concédé d’entrée au deuxième set transformaient définitivement ce «Super» en «Very Fast Monday».

Virtuellement qualifié pour le Masters (le forfait probable de Juan Martin Del Potro validerait son ticket) et futur finaliste de la Coupe Davis, Marin Cilic se prépare à vivre une fin de saison palpitante. Or au regard de son attitude du jour, le Croate considère ces Swiss Indoors comme un tremplin idéal. Le vainqueur du match Copil - Harrison est prévenu. Et tout le reste du tableau avec.

