Roger Federer disputera mardi à l’US Open un cinquante-sixième quart de finale en Grand Chelem, record absolu. Pour marquer le coup, un journaliste américain, grand consommateur de statistiques, a tenté de le rallier à sa cause, avec plus ou moins de bonheur: «Parfois, les records m’ont inspiré. Parfois, ils m’ont donné un coup de fouet. Parfois aussi, ils ont créé une telle pression qu’il n’était presque plus agréable d’en convoiter. C’est vraiment très spécial de jouer pour un record.»

Sous les encouragements de la salle, le Bâlois a conté le plus beau de tous, à tout le moins le plus prestigieux, finalement le plus angoissant: «Je ne devrais pas me plaindre d’une situation aussi enviable, mais quand tu essaies de gagner ton cinquième Wimbledon, qui coïncide également avec le record historique de Pete Sampras en Grand Chelem (14), que Pete est assis là, au premier rang, que Borg est là aussi, tu te dis: «Mon Dieu, mais que vont-ils bien penser?» Chasser des records n’a pas toujours été rigolo.»

«Je n'aime pas en discuter tout le temps»

Roger Federer ne fait pas grand cas de ses statistiques en quart de finale du Grand Chelem... «Evidemment que mon objectif est d’aller au moins jusque-là. Donc oui, j’ai parfois utilisé ce record pour ma motivation. Mais je n’aime pas en discuter tout le temps, ni avec mon équipe ni avec la presse, car je ne veux pas donner à ces chiffres une importance qu’ils n’ont pas forcément. Quand j’ai commencé ma carrière dans les années 80, les gens n’en parlaient pas autant. Cette fascination est née avec la médiatisation et les réseaux sociaux. Tout est devenu plus professionnel, tout le monde brasse des chiffres et des records. C’est particulièrement flagrant dans une nation de statistiques comme les Etats-Unis. Mais j’essaie de ne pas oublier que ces aspects sont secondaires et que je dois rester concentré sur ce que j’ai à faire, moins sur ce que j’ai déjà accompli.»

Le secret de ses records exceptionnels? Ne jamais sortir de l’ordinaire: «Il faut d’abord aimer ce que l’on fait. Dans le tennis plus particulièrement, il faut aussi trouver des moyens de se changer les idées car on vit en permanence loin de notre ville natale, de nos amis, et ce n’est pas ce qui épanouit un joueur. Je pense que sur ce point, je dois beaucoup à la stabilité de mes relations avec ma sœur, ma femme, mes parents, mes proches qui ont fait ce long voyage avec moi, aussi souvent que possible, et ne m’ont pas laissé avec l’impression que je ne rentrais jamais à la maison.»