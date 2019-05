Ça passe pour Federer, ça casse pour Thiem

Sous le soleil romain, Roger Federer n'a pas du tout tremblé pour son entrée en lice jeudi au Masters 1000 Rome, qui a perdu dans le même temps l'un de ses favoris, l'Autrichien Dominic Thiem, battu par l'Espagnol Fernando Verdasco. Le Bâlois a, lui, pris la mesure du Portugais Joao Sousa sur le Centre Court en deux sets, 6-4 6-3 et 1h20'.

Trois ans après son dernier match au Foro Italico, le Suisse de 37 ans a vite retrouvé ses sensations sur la brique pilée de la capitale italienne. Il lui a suffi de prendre une fois le service de son adversaire, 72e joueur mondial, lors du premier set avant de faire le break d'entrée dans la deuxième manche. Et lorsqu'il a été mis en difficulté, le «Maître» a effacé les sept balles de break auxquelles il a fait face grâce à un service efficace.

L'homme aux 20 titres en Grand Chelem n'en a pas fini pour aujourd'hui, puisqu'il doit disputer en fin d'après-midi son match du 3e tour face au Croate Borna Coric (ATP 15), qualifié depuis mardi, et qui sera donc frais physiquement. La partie est annoncée en cinquième rotation sur le court Grandstand.

All day on the clay ????



Brilliant defense from @rogerfederer and some filthy finesse to finish... #ibi19 pic.twitter.com/uoYp0dLKDA — Tennis TV (@TennisTV) 16 mai 2019

