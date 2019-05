C'est déjà fini pour Stan Wawrinka à Rome

Stan Wawrinka n'a pas confirmé sa bonne semaine madrilène. Éliminé en quart de finale par Rafael Nadal dans la capitale espagnole, le Vaudois a mordu la poussière d'entrée au 1er tour du Masters 1000 de Rome, vaincu en trois sets 4-6 6-0 6-2 et 1h55' par le Belge David Goffin au terme d'une rencontre bizarre.

Alors que les serveurs faisaient la loi sur le début de partie, un incident est venu émailler la fin de la première manche. À 4-3 15-30 en faveur de Stan Wawrinka, le jeu a été interrompu pendant une poignée de minutes à cause d'un spectateur qui ne souhaitait pas être pris en charge, selon une confrère sur place.

Goffin et Wawrinka préfèrent en sourire. Superviseur sur le court désormais. Personne ne comprend ce qui se passe. Les secours sont là, le monsieur lui reste assis, genre tout va bien circulez... Goffin et Wawrinka quittent le court. — Carole Bouchard (@carole_bouchard) 14 mai 2019

Une pause qui n'a pas fait du bien à David Goffin (ATP 23), bien en place jusque-là, qui a lâché son service dans la foulée. S'il a flanché au moment de servir pour la gain du premier set, Stan Wawrinka l'a finalement bouclé en réussissant un second break de suite (6-4). Tout allait alors pour le mieux.

Et puis d'un coup plus rien. La seconde manche a été une véritable traversée du désert pour le 29e joueur mondial, qui a lâché sa mise en jeu à trois reprises en 25 minutes et encaissé une cinglante roue de vélo (6-0). Une coupure de courant terrible sur laquelle David Goffin, redevenu solide, a capitalisé lors du set décisif (6-2).

(nxp)