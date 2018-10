Blessé au dos, Wawrinka ne jouera plus en 2018

La saison de Stan Wawrinka a pris fin abruptement lundi. Attendu à Bâle pour y évoquer son entrée en lice mercredi dans les Swiss Indoors, face au Français Adrian Mannarino le Vaudois de 33 ans a annoncé qu’il se retirait prématurément du tournoi ATP 500 à la Halle Saint-Jacques, en raison d’une blessure au dos.

Préférant jouer la prudence, Wawrinka a même indiqué ne plus disputer de compétition en 2018. «Je me suis blessé au dos à la fin de mon entraînement hier (ndlr: dimanche, en compagnie de Roger Federer). J’ai réessayé de m’entraîner ce matin (lundi), mais j’ai dû m’arrêter après vingt minutes. Je ne pense pas que ce soit très grave, mais c’est bien de ne pas prendre de risques et j’estime que c’est une sage décision de mettre un terme à ma saison», a jaugé l’actuel No 68 mondial.

¿A quién le gustaría estar allí? ????????



???????? @rogerfederer y ????????@stanwawrinka entrenan juntos en Basilea. pic.twitter.com/fMRuIZPGEE — ATP en Español (@ATPWorldTour_ES) 21 octobre 2018

Federer et Wawrinka, dimanche à l'entraînement.

Bien que déçu de ne pouvoir s’aligner à Bâle dans un tournoi qu’il avait spécifiquement préparé, Stan Wawrinka a pris la mauvaise nouvelle avec philosophie. «Je reste positif. Même s’il y a de la tristesse de ne pas pouvoir jouer ici avec tous les efforts que j’ai faits pour ça, j’ai appris à prendre plus rapidement du recul depuis ma blessure au genou l’an dernier. Et l’avantage est que j’aurai plus de temps pour préparer à fond la saison prochaine. Ça ne m’était plus arrivé depuis l’opération de pouvoir faire ma préparation en étant à 100% de mes capacités physiques, ce qui est enfin le cas. Jusqu’ici je devais sans cesse franchir une nouvelle étape, sans que ça finisse. Là je vais pouvoir repartir du bon pied. J’ai encore beaucoup de choses à faire dans ma carrière et j’espère pouvoir les accomplir le plus vite possible.»

Pour Wawrinka, 2019 devrait démarrer par le tournoi de Doha début janvier, avant d’enchaîner avec la tournée australienne.

Unfortunately @stanwawrinka has to withdraw from #swissindoors and will end his season due to a back injury from yesterday‘s practice session: „It was a challenging year, both physically and mentally. But I‘m motivated for the new season.“ #SupportTheSwiss pic.twitter.com/ytjY8g9eaO — Swiss Tennis (@swiss_tennis) 22 octobre 2018

(nxp)