Bâle et les tournois de Gstaad s'allient

L'union doit faire la force dans le monde du tennis suisse. Swiss Tennis, les Swiss Indoors de Bâle et les deux tournois de Gstaad (ATP et WTA) annoncent en effet avoir formé une «alliance stratégique» dans un communiqué diffusé jeudi par la fédération.

Les parties ont convenu d'un contrat de commercialisation conjointe. Elles proposent aux partenaires intéressés «un package de prestations combinées qui donne (...) la possibilité aux sponsors de jouer leurs atouts sur toute la gamme du tennis suisse», explique le communiqué.

Contactés par l'ATS, les organisateurs du Geneva Open ont quant à eux expliqué ne pas avoir souhaité s'inscrire dans cette démarche. Le tournoi WTA de Lugano, qui remplace celui de Bienne, ne fait pas non plus partie du lot. «Notre objectif prioritaire était de trouver un accord avec les tournois historiques du pays», explique Sandra Perez, cheffe de presse de Swiss Tennis. «Mais rien n'est exclu pour l'avenir», poursuit-elle.

Stammbach ravi

«Nous souhaitions depuis longtemps travailler plus étroitement avec les deux plus grands et plus prestigieux tournois de notre pays afin de pouvoir mettre à la disposition des partenaires intéressés une offre cohérente englobant toutes les facettes du tennis suisse», se réjouit le président de Swiss Tennis René Stammbach, cité dans le communiqué.

«Grâce à ce partenariat entre Swiss Tennis, les deux tournois de Gstaad et les Swiss Indoors de Bâle, les clients potentiels ont pour la première fois la possibilité de déployer tout leur registre stratégique sur le tennis dans son ensemble», explique quant à lui Roger Brennwald, patron des Swiss Indoors, dans le même communiqué.

Ce contrat de coopération exprime «la volonté de concentrer les ressources des deux grandes manifestations et de la fédération et de rehausser l'attractivité du tennis sur le marché suisse du sponsoring», explique encore le communiqué. L'offre intègre aussi une présence concertée sur toutes les chaînes de la SSR. (si/nxp)