Bencic s'offre une première demi-finale en 2018

Belinda Bencic (WTA 47) est en pleine confiance au Luxembourg. La St-Galloise de 21 ans accède au dernier carré d’un tournoi pour la première fois de l’année grâce à son succès en deux sets contre la Bélarus Vera Lapko (6-4 6-1). Une belle revanche dix jours après sa défaite à Linz contre la même adversaire.

Très à l’aise en première balle (83%), Bencic aurait même pu se rendre la partie plus facile si elle avait été plus réaliste sur ses nombreuses occasions de break dans le premier set. Face à la 62e joueuse mondiale, elle a pu facilement imposer sa puissance dans le deuxième set et s’offrir sa première demi-finale depuis le tournoi de Taipei en novembre 2017.

Quart de finaliste à Washington et New Haven, la joueuse suisse la mieux classée aura une belle occasion de se qualifier pour la finale au Luxembourg. Même si sa prochaine adversaire, la Russe Dayana Yastremska (18 ans, WTA 66), a remporté le tournoi de Hong-Kong la semaine dernière. (nxp)