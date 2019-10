Bencic ira au Masters, un «énorme objectif»

Elle l'a fait. Treize ans après Martina Hingis, Belinda Bencic disputera le premier Masters de sa jeune carrière à partir du 27 octobre à Shenzhen. Après le revers vendredi à Moscou de Kiki Bertens, sa principale rivale dans la course vers le rendez-vous chinois, la Saint-Galloise avait besoin d'un succès samedi pour chiper la 8e et dernière place à Serena Williams et s'offrir sa semaine avec les meilleures joueuses de la planète. Elle n'a pas - trop - tremblé devant Kristina Mladenovic (6-3 6-4).

«Je suis si heureuse d'atteindre ce top 8. C'était un énorme objectif pour moi cette saison et j'y arrive à la dernière minute, a réagi la Suissesse de 22 ans. J'étais tellement nerveuse avant le match mais disputer la finale ici demain (ndlr: dimanche) est également incroyable. On se connaît bien (ndlr: avec Mladenovic), c'est pour ça que c'était très tactique. J'ai juste essayé de rester concentrée et garder mes émotions sous contrôle. Je suis très contente de la façon dont je me suis battue dans ce tournoi.»

La lauréate de Dubaï en début d'année a pris un départ idéal devant le maigre public moscovite. Elle a profité d'une balle de la Française ralentie par la bande du filet pour faire le break sur sa troisième opportunité (3-0). «Kiki» lui a répondu dans la foulée pour revenir à 3-3. Dans un septième jeu importantissime, «BB» a tenu bon avant de récupérer une deuxième fois le service de son adversaire. Elle a ensuite sauvé une balle de débreak sur une énorme première balle de service pour empocher le premier set 6-3.

Libérée, la 10e joueuse à la WTA a lâché un passing de revers long de ligne splendide pour se procurer une balle de break à 1-1. Et sur celle-ci, Mladenovic s'est écroulée au service, commettant une horrible double-faute. Dos au mur, la Française de 26 ans a alors sorti son meilleur tennis pour récupérer le service de Bencic et reprendre les devants (3-2). Le fameux septième jeu est cette fois tombé dans son escarcelle, non sans avoir écartée trois balles de break (4-3).

Sur un fil, la 45e joueuse mondiale n'a pas sauvé l'une des trois suivantes sur sa mise en jeu. Après 1h35', Belinda Bencic pouvait lâcher sa raquette et hurler sa joie. Elle devient la quatrième Suissesse à disputer le Masters féminin après Manuela Maleeva-Fragnière (9 participations), Martina Hingis (6) et Patty Schnyder (3). Mais avant cela, elle a un titre à aller chercher dimanche contre la Russe Anastasia Pavlyuchenkova (43e) ou la Tchèque Karolina Muchova (41e).

JSa