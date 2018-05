Bellier-Nikles: «C’est cruel, mais la vie continue…»

Antoine Bellier et Johan Nikles ont enflammé le Geneva Open, ce jeudi après-midi. Sous un soleil de plomb et devant une assistance qui avait préféré suivre leur match que celui du spectaculaire Fabio Fognini sur le central, les deux Genevois ont failli s’offrir un deuxième lauréat de Grand Chelem de suite dans le tableau de double. Après Max Mirnyi dimanche, Robert Lindstedt – vainqueur de l’Open d’Australie 2014 et associé ici à Andrei Vasilevski – a tremblé devant les «régionaux de l’étape», lesquels ont eu dans leur raquette une balle de match avant de déchanter au bout du super tie-break sur une autre balle de match complètement dingue (6-7, 6-3, 10-12). Un dénouement qui rend «Tonio» et «Yo» un peu amers…

Cette balle de match qui offre la victoire à vos adversaires a été folle, car très disputée…

Bellier: Oui, et elle me reste en tête. Cela fait dix minutes que nous avons perdu et j’ai dû la refaire environ 150 fois dans mon esprit. Car sur mon deuxième coup de raquette, je dois plus appuyer mon geste et finir le point. Hélas, je manque de puissance et l’échange s’engage avec quatre ou cinq volées reflexes avant que nous nous inclinions. C’est dur, car nous sommes passés tout près d’un nouvel exploit. Ah, si on avait gagné… Oui, c’est cruel. Mais la vie continue…

Malgré cette défaite, il y a en effet du positif à retirer de votre tournoi…

Bellier: Bien sûr. Nous avons proposé quelque chose d’intéressant pendant toute la semaine, surtout que nous jouons très peu en double ensemble. Par le passé, nous avions juste joué une ou deux fois. Alors qu’en face, Lindstedt et Vasilevski ont des mois de pratique.

Un mot sur le soutien du public?

Nikles: C’était super. Nous avons senti une réelle osmose avec les gens. On aimerait pouvoir jouer toutes les semaines devant une affluence pareille! Ce n’est malheureusement pas possible, mais c’était une vraie chance pour nous. Peut-être que nous n’aurions pas affiché la même qualité de jeu sans un tel support. (TDG)