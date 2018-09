Bellier: «On s'est fait marcher dessus»

La Suède mène deux victoires à une lors du barrage de Coupe Davis qui l’oppose à la Suisse, ce week-end à Bienne. Le suspense n’a pas été de mise puisque la paire helvétique, composée de Luca Margaroli et Antoine Bellier, n’a jamais fait illusion au cours des trois sets (6-2 6-2 6-4), bouclés en 1h42.

Plus solide et plus expérimenté, le duo Markus Eriksson/Robert Lindstedt permet aux Vikings de virer en tête. Si elle veut renverser la vapeur, la sélection de Severin Lüthi devra remporter les deux simples de dimanche.

«On était tous les deux un peu nerveux»

Antoine Bellier n’y est pas allé par quatre chemins pour expliquer la déroute du double helvétique, samedi à Bienne lors du barrage de Coupe Davis devant la Suède. «Il ne s’agit pas de tout remettre en question maintenant, mais il ne faut pas se voiler la face non plus: on s’est fait marcher dessus, a résumé le Genevois de 21 ans, les yeux dans le vide après la rouste (6-2 6-2 6-4) essuyée en compagnie de Luca Margaroli, face à la paire Markus Eriksson/Robert Lindstedt. Eux étaient détendus et nous, après avoir très mal commencé, on n’a fait que courir après le score.»

En effet mené 4-0 après un quart d’heure, le duo helvétique n’a jamais trouvé son rythme, ni la solution face à un adversaire tout sauf génial, mais solide. «On était les deux un peu nerveux, on leur a donné trop de points, a pour sa part analysé Luca Margaroli. Nous n’avons pas réussi à trouver la solution pour les déranger.»

Sereins, les Suédois ont donc mis 1h42 à enfoncer le clou. Ils mènent désormais deux victoires à une avant les deux simples de dimanche. Henri Laaksonen, leader de l’équipe de Suisse, aura l’occasion de remettre les deux formations à égalité, a priori face à Markus Eriksson. En cas de succès, le public de la Swiss Tennis Arena aurait droit à un cinquième match décisif. Avec qui sur le terrain? «J’ai mon idée, mais je ne vous la donnerai pas», a logiquement occulté le capitaine Severin Lüthi. Si la jambe droite de Marc-Andrea Hüsler va bien, le Zurichois devrait être aligné. Sinon, Antoine Bellier pourrait recevoir l’opportunité d’oublier vite le désastre du jour. (nxp)