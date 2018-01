Belinda Bencic se rassure avant l'Open d'Australie

L'Espagnol Pablo Carreno Busta (ATP 10) et la Suissesse Belinda Bencic (WTA 77) ont fait le plein de confiance en vue de l'Open d'Australie de tennis qui débute lundi. Ils ont gagné le tournoi exhibition de Kooyong, en banlieue de Melbourne.

Carreno Busta a dominé en finale Matthew Ebden (ATP 76) 6-7 (6/8) 6-4 6-2. Pour sa part, Bencic a fini par dominer l'Allemande Andrea Petkovic (WTA 101) 3-6 6-4 et 10-4 au 3e set disputé sous forme de tie-break.

Going down to the wire!



After a few stoppages due to rain, Belinda Bencic snatches the second set 6-4 to force this match to a 10-point tiebreaker.#KooyongClassic pic.twitter.com/B1orXJEKVW