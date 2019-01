Belinda Bencic qualifiée dans la douleur

On la savait en forme après son succès du premier tour contre la Tchèque Siniakova. Belinda Bencic a confirmé contre la Kazhake Vuklia Puntintseva, mais dans la douleur.

Menée lors du premier set, elle a fait le nécessaire en fin de manche pour inverser la tendance et arracher l’enjeu. Cela ne l’a pas empêchée de perdre la deuxième manche avant de se reprendre lors d’un dernier set décousu. Finalement, elle s’impose donc 7-5 4-6 6-2, mais cherche toujours la régularité et la sécurité dans les coups.

La confiance, c’est bien ce qui a fluctué entre les deux adversaires, l’une réussissant ce que l’autre manquait, avant que le vent ne tourne. Mais avec Petra Kvitova, la Tchèque tête de série No 8, en face d’elle au troisième tour, Belinda Bencic aura sérieusement besoin d’élever son niveau de jeu vendredi. Faute de quoi la Tchèque ne fera qu’une bouchée d’elle.

???????????????????????? @BelindaBencic is into the #AusOpen 3R for the first time since 2016.



Def. Putintseva 7-5 4-6 6-2. She'll face Kvitova, next ????????????. #AusOpen pic.twitter.com/Zl5kDtYRAx