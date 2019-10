Belinda Bencic peut encore rêver du Masters

Belinda Bencic n'est plus qu'à une victoire d'une qualification pour le Masters féminin de Shenzhen (27 octobre au 3 novembre). La Saint-Galloise de 22 ans s'est imposée vendredi en quart de finale à Moscou face à la Belge Kirsten Flipkens 7-6 (10/8) 6-1.

La demi-finaliste de l'US Open ne peut plus être dépassée à la Race par la Néerlandaise Kiki Bertens, vaincue dans le match précédent par la Française Kristina Mladenovic 6-4 2-6 6-1. Seule l'Américaine Serena Williams, actuellement assise sur le huitième spot pour Shenzhen, peut encore priver Belinda Bencic de sa première réunion en carrière avec les meilleures joueuses du monde.

La Suissesse a mis le temps vendredi avant de prendre la mesure de Kirsten Flipkens, 120 joueuse mondiale. Lobée et breakée dans le quatrième jeu du premier set, «Beli» est revenue à hauteur (4-4) avant de servir pour le gain de la manche (6-5). Las pour elle, il a fallu jouer un tie-break à suspense et 18 points - dont une balle de set sauvée - pour finalement pousser un gros «ouf» de soulagement.

What a wild ride!@BelindaBencic battles through the tiebreak 7-6(8) in just over an hour to claim the first set.#KremlinCup pic.twitter.com/sSX3yksZi3