Belinda Bencic finaliste au bout du suspense

Belinda Bencic s’est qualifiée vendredi soir pour la finale du Luxembourg Open, doté de 250’000 dollars et disputé sur surface dure intérieure, dans la capitale du Grand-Duché. La Saint-Galloise de 21 ans, 47e mondiale, a battu l’Ukrainienne Dayana Yastremka (18 ans/WTA 66), considérée comme phénoménale par la plupart des observateurs du tennis, 6-2 3-6 7-6 (7/5), un score qui témoigne bien de l’intensité et de l’indécision de cette rencontre. La Suissesse n’a eu besoin que d’une seule balle de match pour obtenir gain de cause. Suite à un changement de programme et à une inscription tardive, faute d’avoir reçu une wild-card (toutes les invitations étaient déjà attribuées), Belinda Bencic a dû passer par les qualifications pour atteindre le tableau principal. Elle a donc déjà livré la bagatelle de sept matches au Benelux. Ce paramètre va peut-être peser lourd dans la balance samedi en finale. La droitière alémanique croisera sa raquette à celle de Julia Görges (29 ans/WTA 9), tête de série numéro un du tableau. L'Allemande a écarté en demi-finale la Canadienne Eugenie Bouchard - une «revenante»! - 6-7 7-5 6-1. Les deux joueuses en sont à un partout dans leurs confrontations directes. (nxp)