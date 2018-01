Belinda Bencic envoie la Suisse en finale

Belinda Bencic a offert le point de la qualification à son équipe en battant l'Américaine Coco Vandeweghe 7-6 (8/6) 6-4. Roger Federer avait dominé Jack Sock 7-6 (7/5) 7-5 dans le match d'ouverture de cette «finale» du groupe B.

Victory for #TeamSwitzerland! @BelindaBencic secures a place in the #HopmanCup final with a 7-6(6) 6-4 victory over CoCo #Vandeweghe ???????? pic.twitter.com/TL9Rst7S9m