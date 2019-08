Belinda Bencic abandonne à Cincinnati

Au premier tour du tournoi WTA de Cincinnati, disputé sur surface dure et doté de 2,9 millions de dollars, la Saint-Galloise (WTA 12) de 22 ans Belinda Bencic a été contrainte d’abandonner alors qu’elle était menée 4-6 0-1 par la Biélorusse Victoria Azarenka (30 ans/WTA 40). Elle venait de concéder le break et avait préalablement sollicité le kiné du tournoi.

La Suissesse a quitté le court en larmes, visiblement très affectée par cette mésaventure. La nature de sa blessure n’est pour l’instant pas connue, mais elle tombe assurément mal à deux semaines de l’US Open.

Unfortunately Belinda Bencic has retired from the match through injury.@vika7 progresses, 6-4, 1-0 up.



Feel better soon, @belindabencic! #CincyTennis pic.twitter.com/QuCuBtb6E7