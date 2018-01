Andy Murray n'est toujours pas d'attaque

Andy Murray repousse son retour à la compétition. L'Ecossais, retombé au 16e rang mondial, a déclaré forfait pour le tournoi de Brisbane (AUS) cette semaine en raison de ses douleurs persistantes à une hanche. L'ex-no 1 mondial n'a plus rejoué depuis Wimbledon, l'été dernier, où il avait été sorti en quarts de finale par l'Américain Sam Querrey.

“I’m very disappointed. I came here with every intention of making a strong start to the year but sadly my team and I don’t feel that I’m where I need to be just yet to compete at the highest level”



