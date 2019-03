A Miami, Federer a dû s'employer

Roger Federer, 5e joueur mondial, a souffert face au Moldave Radu Albot, avant de s'imposer 4-6, 7-5, 6-3 pour son entrée en lice dans le Masters 1000 de Miami, samedi.

Battu en finale du Masters 1000 d'Indian Wells dimanche dernier par l'Autrichen Dominic Thiem, le Bâlois a perdu d'entrée son service face au 46e mondial et n'a pas réussi à concrétiser ses balles de break dans le jeu suivant.

Loin de son meilleur niveau et multipliant les fautes directes, notamment en retours de service, il a eu besoin d'une bonne heure avant de prendre la mesure de son adversaire. Il s'est imposé sur sa première balle de match après deux heures et huit minutes de jeu.

???????? @rogerfederer is moving on!



The 3-time #MiamiOpen champ is made to fight, coming from a set down to beat Albot 4-6 7-5 6-3 pic.twitter.com/281Jh4NHww