Tanguy Nef se réjouit de confirmer à Adelboden

Il n’y a pas que Daniel Yule qui a brillé mercredi soir à Madonna di Campiglio. Le Genevois Tanguy Nef a aussi lui dans la nuit, en terminant à une lumineuse sixième place, juste derrière Alexis Pinturault. Après un onzième rang obtenu l’an passé à Levi, il s’agit de son meilleur résultat en Coupe du monde. De quoi le mettre en pleine confiance avant d’aborder les épreuves helvétiques d’Adelboden (ce dimanche) et de Wengen (la semaine prochaine).

Beaucoup de feeling

Le skieur de Veyrier de 22ans, qui a découvert le cirque blanc en novembre 2018, ne finit pas d’étonner les observateurs. «La saison dernière, je n’avais skié que la moitié du parcours avant de sortir...» Mais le slalomeur apprend vite! Comme le Valaisan du val Ferret, victorieux à deux reprises sur cette Canale Miramonti, Tanguy Nef s’est retrouvé très à l’aise sur cette neige. «J’ai eu beaucoup de feeling sur cette piste, a apprécié le Veyrite. Après mon slalom de Zagreb (24e) où j’aurais pu faire mieux, je suis gentiment monté en puissance. À Madonna, je n’avais rien à perdre. Et comme le tracé de la seconde manche était assez similaire au premier, je savais de quelle manière je devais skier.»

Neuvième sur le tracé initial, le grand blond a gagné trois places aux alentours de 21h, exploitant ses bons entraînements sur la glace. «Les épreuves nocturnes apportent une dimension un peu différente par rapport au sport, pas au niveau de la performance, reconnaît le jeune Helvète. C’est juste un peu bizarre pour nous de faire la sieste l’après-midi et de skier le soir. Cela change le timing au niveau de l’alimentation. Mais pour les fans, c’est un format très attrayant qui devrait être plus fréquent sur le circuit.» Le prochain est prévu le 28 janvier à Schaldming dans une ambiance très festive.

Sportif 2019 de Veyrier

Mis à l’honneur par son village d’enfance, où il a été élu Mérite sportif 2019, Tanguy Nef n’a pu être sur la scène de la salle communale de Veyrier ce jeudi soir si ce n’est en direct sur l’écran géant via Skype. «Comme je suis en route pour Adelboden, il m’est impossible de me rendre à cette soirée, regrettait le lauréat. Mais c’est vraiment sympa d’avoir pensé à moi qui ai passé toute mon enfance ici avant de grandir sur des skis en Valais. J’aime beaucoup l’esprit des gens à Veyrier.»

Un meilleur dossard

Deux semaines après les Fêtes, Noël continue pour lui en ce mois de janvier. «Cela me lance bien dans ce mois chargé pour les slalomeurs, ajoute le Genevois alors qu’il passe la frontière. Quand on arrive dans l’Oberland, on a envie d’en faire plus», poursuit le technicien prêt à confirmer du côté d’Adelboden, où il compte bien profiter de son élan sur cette redoutable piste du Chuenisbärgli. «J’ai eu la chance d’effectuer deux passages l’an passé même si j’avais connu une petite mésaventure en deuxième manche, se rappelle le petit cousin de Sonja Nef. Là, comme la météo s’annonce bonne, au niveau du revêtement et de la neige, on aura une course assez fair-play. J’ai hâte de me lancer à fond sur ce tracé où je sais où je peux générer de la vitesse.» Avec son bon résultat en Italie, le Suisse va pouvoir s’élancer avec un meilleur dossard, aux alentours de 24, qui devrait encore l’avantager. «Avec tout ce public suisse dont mon fan-club, cela promet de grosses émotions», se réjouit un Tanguy Nef prêt à briller. Comme Daniel Yule…