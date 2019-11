Tadesse Abraham emmène des jeunes migrants vers l’Escalade

Emmitouflé dans son pull à capuche, Abdi, 17 ans, écoute attentivement les dernières consignes de son coach Tadesse Abraham, recordman de suisse du marathon. Le jeune requérant d’asile mineur non accompagné (RMNA) n’a pas raté un seul des entraînements en commun du mercredi soir au stade du Bout-du-Monde. Depuis la mi-septembre, lui et d’autres jeunes migrants du centre d’hébergement collectif de l’Étoile, aux Acacias, ont été invités à rejoindre un groupe d’entraînement de course à pied d’une cinquantaine de personnes. «Parfois, c’est difficile avec Tade. Il nous pousse à nous surpasser, raconte Abdi. Mais c’est vraiment motivant d’être entraîné par un si grand champion.»

Lors d’une de ses nombreuses visites dans les centres pour requérants d’asile à Genève, l’athlète a proposé aux jeunes de l’Étoile de rejoindre le groupe d’entraînement au sein duquel sa femme, Senait, court également. Les efforts de Dolores Innaurato, assistante de direction à l’Hospice général et amie de Tadesse Abraham, ont concrétisé l’idée que le sportif devienne une sorte de «grand frère» pour ces jeunes migrants.

Sur les traces de «Tade»

Quinze ans plus tôt, «Tade» quittait l’Érythrée et terminait son long périple en Suisse, dans un abri PC d’Uster, près de Zurich. «Là, je m’entraînais trois fois par semaine avec une quinzaine de coureurs du club local, se souvient l’athlète. On communiquait avec des signes au début, avant que je n’apprenne l’allemand. Le groupe m’a aidé à m’intégrer. Et le sport amène une discipline qui évite à un jeune de sortir du cadre.» Son parcours le mène à Genève, en 2011, où sa femme a grandi. Naturalisé en 2014, il se bâtit un énorme palmarès, enlevant plusieurs courses en Suisse (Morat-Fribourg, l’Escalade, les 20KM de Lausanne) mais également un titre de champion d’Europe du semi-marathon (2016) et un autre de vice-champion du marathon (2018).

Ce soir de la mi-novembre au Bout-du-Monde est glacial et les huit kilomètres programmés par «coach Tade» permettent de réchauffer les coureurs. L’entraînement est l’un des derniers avant la Course de l’Escalade, à laquelle Abdi va participer pour la deuxième fois. «En 2016, quelques mois après mon arrivée de Somalie, j’avais sous-estimé la difficulté et j’avais dû abandonner, confie le jeune homme. Grâce au groupe, j’ai repris du plaisir à courir et ça m’a permis de rencontrer plein de personnes d’horizons différents.» Samedi prochain, il vise environ vingt minutes pour boucler les 4,8 km qui l’attendent sur les pavés de la Vieille-Ville. «Ça devrait le faire s’il ne se perd pas sur le parcours, car c’est un spécialiste du genre», se marre Olivier Baldaccino, coach du groupe «Perform» et de Tadesse Abraham lorsque celui-ci est à Genève.

Sur le tartan du centre sportif genevois, chacun enchaîne les tours de piste à son rythme. On y retrouve des jeunes, des plus âgés, des sportives et sportifs de tous les niveaux. «Parmi les jeunes qui nous ont rejoints en septembre, certains ont un vrai potentiel, mais il leur reste du travail», tempère Tadesse Abraham. Cinq autres jeunes migrants présents ce soir-là bénéficient d’un véritable mentor. «J’ai beaucoup progressé en course à pied grâce aux conseils de Tadesse, confie Hayir Mohamed, 19ans. Mais on ne discute pas seulement de course à pied. Son parcours m’inspire énormément.»

À Champel, les plus rapides ont terminé leur séance. «C’est hypermotivant de courir avec ces jeunes dont certains me tirent vers le haut, lâche à bout de souffle Eugénie (14ans), l’une des meilleures Suissesses sur 600 m dans sa catégorie (U16). Je trouve génial de courir avec des gens du monde entier».

Le coach Olivier Baldaccino espère que le projet suscitera quelques vocations sur la course à pied parmi les jeunes résidents du centre de l’Étoile. «Il y a un vrai échange et nous aimerions prolonger l’aventure après l’Escalade, se félicite l’entraîneur genevois. Le groupe d’entraînement a même fait une collecte de matériel technique de course à pied pour équiper les nouveaux venus.» Ce week-end, Abdi, Hayir Mohamed, d’autres jeunes de plusieurs centres ainsi que des parents seront au départ de la Course de l’Escalade avec un maillot orange de l’Hospice général. «Sur les 300 inscrits de notre institution, nous compterons environ 200 personnes migrantes au départ, se réjouit Dolores Innaurato. Une véritable vague orange va déferler sur l’Escalade.»