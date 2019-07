Verstappen et le pluie en vedettes

Le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) a remporté devant l'Allemand Sebastian Vettel (Ferrari) et le Russe Daniil Kvyat (Toro Rosso) un Grand Prix d'Allemagne pluvieux qui a fait des dégâts parmi les favoris dimanche.

Hamilton est parti à la faute

Le leader du Championnat du monde, le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes), parti en pole position, n'est que 11e après une sortie de piste, un tête-à-queue et une pénalité de cinq secondes pour une entrée non réglementaire dans les stands. Le Finlandais Valtteri Bottas (Mercedes) et le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari), entre autres, ont eux abandonné après des sorties de piste.

Pour Verstappen, qui prend aussi le point du meilleur tour, c'est le deuxième succès cette saison après l'Autriche fin juin. La course, qui s'est déroulée sous des averses de moins en moins fortes, a livré un scénario haletant, les arrêts aux stands pour passer des pneus pluie aux pneus slick et inversement s'enchaînant, tout comme les incidents qui ont provoqué de nombreuses irruptions de la voiture de sécurité. «C'était très long, a commenté Vettel. Par moment, on avait l'impression que ça ne s'arrêterait jamais. C'était amusant mais il était très difficile de savoir si vous preniez ou non les bonnes décisions.»

«Comme dans un film d'horreur»

«C'était comme un film d'horreur mâtiné de comédie noire», a ajouté Kvyat, qui monte sur le podium pour la troisième fois de sa carrière en F1 après le GP de Hongrie 2015 (2e) et le GP de Chine 2016 (3e). Pour tous les deux, ce résultat a un goût de rédemption. L'Allemand était sorti sous la pluie alors qu'il menait devant son public l'an dernier et n'était cette fois que 20e et dernier sur la grille, un problème de turbo l'ayant privé des qualifications. Le Russe, quant à lui, a retrouvé son baquet cette année après avoir été remercié en cours de saison 2017, alors qu'il pilotait déjà pour Toro Rosso.

Le Canadien Lance Stroll (Racing Point), l'Espagnol Carlos Sainz Jr (McLaren), le Thaïlandais Alex Albon (Toro Rosso), le Finlandais Kimi Räikkönen (Alfa Romeo Racing), l'Italien Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo Racing), le Français Romain Grosjean (Haas) et le Danois Kevin Magnussen (Haas) complètent le top 10.

Le Mexicain Sergio Pérez (Racing Point/sortie de piste), l'Australien Daniel Ricciardo (Renault/problème d'échappement), le Britannique Lando Norris (McLaren/problème de moteur), l'Allemand Nico Hülkenberg (Renault/sortie de piste) et le Français Pierre Gasly (Red Bull/accident) n'ont eux pas pu terminer le GP.