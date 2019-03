Sébastien Buemi sixième du E-Prix de Chine

Sébastien Buemi (Nissan E.Dams) a terminé à la sixième place du E-Prix de Sanya, en Chine. Après deux courses au terme desquelles il n'avait pas marqué le moindre point, le pilote vaudois a ainsi égalé sa meilleure performance de la saison - il avait déjà terminé sixième lors du E-Prix d'ouverture à Ad Diriyah (Arabie Saoudite).

Buemi a terminé à 9''405 du vainqueur, le Français Jean-Éric Vergne (DS Tcheetah Formula E Team). Vergne s'est imposé devant le Britannique Rowland (Nissan E.Dams) et le Portugais Antonio Félix Da Costa (BMW I Andretti Motorsport).

Autre Suisse engagé en Formule E, le Genevois Edoardo Mortara (Venturi Formula E Team), qui s'était imposé lors de la dernière course à Hong Kong, a cette fois dû se contenter du dixième rang, à 22''208 de Vergne.

La course a une nouvelle fois été mouvementée et interrompue brièvement à douze minutes du terme, le temps d'évacuer la monoplace accidentée du Britannique Alexander Sims. Le peloton a aussi franchi la ligne d'arrivée sous régime de drapeaux jaunes, au ralenti, après une collision en fin de course entre le Néerlandais Robin Frijns et le Brésilien Lucas Di Grassi. Un coup dur pour ce dernier, champion en 2017, mais qui perd là de précieux points au championnat.

Au classement du championnat du monde, c'est le Portugais Da Costa qui occupe désormais la tête avec un total de 62 points. Il précède le Belge Jérôme D'Ambrosio (59) et un duo formé de Vergne (qui remonte de la 11e place) et du Britannique Sam Bird (tous deux 54 pts). Mortara est cinquième provisoire (53) et Buemi toujours treizième (23).

Le prochain E-Prix aura lieu le 13 avril à Rome.