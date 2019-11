Mortara encore le meilleur des Suisses

Le Genevois Edoardo Mortara (Virgin) a été «le» Suisse en vue ce week-end lors de l’ouverture de la saison 6 de la Formule E, à Diriyah (Arabie saoudite). Septième vendredi, Mortara a terminé samedi cinquième de la seconde course du week-end, marquée par un doublé des pilotes BMW Alexander Sims (GB) et Max Günther (All).

Deuxième des qualifications et deuxième de la superpole, l’Aiglon Sébastien Buemi (Nissan) était deuxième dans les premiers tours, avant de rétrograder à la neuvième position après avoir été percuté par le Portugais Antonio Felix Da Costa, qui a par la suite été sanctionné d'une traversée des stands. Buemi a pu s'accrocher pour franchir dans le top 10, mais a ensuite été rétrogradé à la 16e place à cause d'une pénalité de 10 secondes pour être sorti trop rapidement des stands.

Dans cette course marquée par de nombreux couacs et rebondissements - on a assisté à des carambolages en série et un départ lancé après le retrait du «safety car» mais avant qu'une grue mobile et l'épave d'une voiture n'aient eu le temps de quitter la piste! - les autres Suisses ont fait encore moins bien. Le Biennois Neel Jani a fini 15e, alors que le Thounois Nico Müller, largué, n'a pas pu être classé.

Au classement du championnat du monde, après deux courses disputées, c'est Alexander Sims qui mène le bal, devant le Belge Stoffel Vandoorne et un autre Britannique, Sam Bird. Edoardo Mortara occupe la 8e place. Buemi, Jani et Müller n'ont pas encore inscrit le moindre point.