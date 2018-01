Louis Delétraz voit la vie en rouge en se rapprochant de Ferrari

C’est la couleur qui fait rêver tous les jeunes pilotes, ce rouge qui est celui de la tradition, de la passion, d’une fidélité sans faille au championnat du monde de Formule 1 dès ses débuts (1950). Ce rouge-là est une ultime réminiscence de l’époque où les voitures de course portaient les couleurs nationales, le bleu de France, le vert britannique, le blanc pour l’Allemagne.

Le rouge, c’est Ferrari. Dont la Driver Academy a déjà permis au regretté Jules Bianchi, mais aussi à Sergio Perez, Lance Stroll et désormais Charles Leclerc, de gagner un volant en F1. Qui, après eux? Enzo Fittipaldi, petit-fils d’Emerson, 16 ans? Giuliano Alesi, fils de Jean, 18 ans? Ou alors l’Italien Antonio Fuoco, 21 ans, dont l’équipier sera justement Louis Delétraz? «Même si je ne suis pas un membre direct de l’académie Ferrari, parce qu’il faut y entrer avant d’avoir 19 ans, j’en porterai les couleurs et je bénéficierai de tous les avantages de la structure», explique le Genevois.

La Formule 2 a remplacé officiellement l’an dernier les GP2-Series: «En 2017, seul le nom a changé. Cette année est la première avec une toute nouvelle voiture, donc chaque équipe commencera la saison sur un pied d’égalité», ajoute Louis. Châssis Dallara qui comprend les plus récents éléments de sécurité exigés en F1, moteur Mecachrome 3,4 litres turbocompressé, qui développe près de 620 CV: cette ultime étape avant le saint des saints, la F1, est très proche sur le plan technique.

Après une saison 2017 difficile – il a passé par deux équipes différentes, avant de rouler pour une troisième lors des tests de fin de saison, à Abu Dhabi – Delétraz est déjà à un tournant: «Je me suis rassuré lors de ces fameux tests, en réalisant trois fois le meilleur temps, sur six séances. Maintenant, 2018, ce sera une tout autre histoire, avec cette nouvelle voiture. Il y aura plusieurs éléments clés à rassembler: réussir ses qualifications, mais aussi savoir économiser les pneus, car les Pirelli dont nous disposons – les mêmes pour tous – se dégradent très vite. J’ai coutume de dire que mes pneus, ce sont mes bébés, je sais que je ne dois pas leur faire mal, car lorsqu’ils se dégradent, on peut perdre jusqu’à 5 secondes au tour. Il faut donc régler la voiture autour de ce phénomène.» D’où l’intérêt d’être dans un team – Charouz Racing System – proche de Ferrari.

À bientôt 21 ans, Louis Delétraz sait que le temps passe: «C’est une pression positive. Dès l’âge de 5 ans, je rêve de F1, je ne veux donc pas m’arrêter alors que j’en suis plus proche que jamais. Mais je sais que pour y avoir droit, je dois gagner en F2, car je n’ai pas les centaines de millions nécessaires pour y arriver d’une autre façon.» Si proche et si loin, à la fois…

«Il sera facile d’évaluer ses performances»

Massimo Rivola, directeur sportif de Ferrari, évoque l’avenir de Louis Delétraz.

Louis Delétraz n’est pas un membre direct de la Ferrari Driver Academy, mais vous aurez un œil sur lui?

Bien sûr, comme nous suivons attentivement Antonio Fuoco et que Louis sera son équipier dans le team Charouz, il sera très facile d’évaluer ses performances.

Est-ce qu’il peut gagner, dès cette année, un test en F1?

Ce n’est pas à moi de répondre. Mais pour être honnête, je vois beaucoup de pilotes de la famille Ferrari qui peuvent décrocher un test. Mais comme ceux-ci sont très peu nombreux, ce sera, à moyen terme, difficile.

Louis a-t-il le passeport idéal pour rejoindre un jour le team Alfa Romeo-Sauber?

C’est très bien d’avoir un passeport suisse. Mais le chemin jusqu’à la F1 est très long et si je peux me permettre un conseil: cette saison, Louis doit rester concentré à 100% sur son championnat F2.

(nxp)