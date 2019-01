Louis Delétraz chez le tenant du titre

«Je suis très excité de rejoindre cette équipe, un team qui m’avait permis, fin 2016, de participer à ma première course de F2 et pour lequel j’ai roulé lors des tests de fin de saison, l’an dernier, s'est félicité le Genevois. D’ailleurs, lors de nos retrouvailles en novembre, à Abu Dhabi, j’avais réussi des chronos très prometteurs.» Il Louis avait alors été le plus rapide en piste).

«J’ai désormais accumulé beaucoup d’expérience dans la catégorie et mon but est clair pour 2019: gagner des courses et jouer le championnat, a-t-il ajouté. Ma journée de tests en Formule 1, juste après le dernier GP de la saison, m’a donné l’eau à la bouche. Je sais désormais exactement ce à quoi je peux rêver si je connais le succès en F2 cette année.» La première course est programmée le dernier week-end de mars, dans le cadre du GP de Bahrain.

(nxp)