Hamilton souverain et proche du titre

Hamilton ne «pense pas» au titre

«Pour le moment, je me concentre sur les victoires en course, je prends vraiment beaucoup de plaisir à piloter cette voiture, plus que jamais même, a expliqué Lewis Hamilton dans une interview à l'AFP. La pression est forte, le défi à relever est compliqué (...) Il ne reste plus que trois courses à disputer, mais dans mon esprit, il faut que je gagne encore trois courses, car il y a encore beaucoup de points à gagner. Je pense qu'il ne faut pas trop s'emballer à propos du titre (de champion du monde) tant que ce n'est pas encore dans la poche».