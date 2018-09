Hamilton s'impose en patron à Singapour

Le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) a remporté dimanche le Grand Prix de Singapour de Formule 1, devant le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) et l'Allemand Sebastian Vettel (Ferrari). Le pilote de 33 ans, parti en pole position, a décroché le 69e succès de sa carrière et compte désormais 40 points d'avance au classement général sur Vettel, alors qu'il reste six courses à disputer cette saison.

Au classement des constructeurs, Mercedes devance maintenant Ferrari de 37 points. «L'équipe n'a rien lâché mais cela a ressemblé à une des courses les plus longues de ma vie», a expliqué Hamilton, exténué en sortant de sa monoplace.

Le quadruple champion du monde a pris un très bon départ qui lui a permis de conserver la tête après l'intervention de la voiture de sécurité, sortie dès le premier tour suite à l'accident entre les deux Racing Point Force India du Mexicain Sergio Pérez et du Français Esteban Ocon, contraint à l'abandon.

A mi-course, il a perdu un peu de temps dans le trafic, notamment gêné par le Français Romain Grosjean (Haas), qui a écopé d'une pénalité pour ne pas avoir respecté les drapeaux bleus.

«Cela m'a compliqué les choses, cela m'a fait peur par moments», a assuré Hamilton, qui a ensuite haussé le rythme pour décrocher sa 4e victoire dans les rues de la cité-Etat. Vettel, qui avait doublé Verstappen après quelques virages, a été ensuite ralenti par Pérez et vu le Néerlandais lui repasser devant après son arrêt aux stands. «Dans l'ensemble, nous n'avons pas été assez rapides, a déploré l'Allemand. Nous avons essayé d'être agressifs au début et ça n'a pas marché.»

Le Finlandais Valtteri Bottas (Mercedes) a terminé au 4e rang, devant son compatriote Kimi Räikkönen (Ferrari) et l'Australien Daniel Ricciardo (Red Bull). L'Espagnol Fernando Alonso (McLaren) a obtenu une belle 7e place, sa meilleure performance depuis le GP d'Azerbaïdjan fin avril. (afp/nxp)