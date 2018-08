Fernando Alonso fera l'impasse sur la F1 en 2019

Le pilote espagnol Fernando Alonso (37 ans) mettra un terme à sa carrière en F1 au terme de la saison 2018. Il a expliqué sa décision dans un communiqué: «Après 17 exceptionnelles années en F1, il est temps pour moi de changer de vie et d’avancer. J’ai apprécié chaque minute de ces incroyables saisons et je ne peux pas assez remercier tout ceux qui ont permis de les rendre si spéciales.»

Marquer l'histoire

L’actuel pilote de l’écurie McLaren a disputé 303 GP et en a remporté 32. En 2005 et en 2006, il avait décroché le titre de champion de champion du monde avec Renault. Depuis 2015, cependant, ses performances chez McLaren, dotées d’un moteur Honda poussif entre 2015 et 2017, ne sont pas à la hauteur de ses ambitions même si cela se passe un peu mieux cette saison avec le moteur Renault (9e du classement avec 44 points après 12 GP). L’avenir d’Alonso se situera probablement en Indycar, aux Etats-Unis. Le vainqueur des 24 Heures du Mans 2018 a émis le souhait de marquer l’histoire et d’être couronné en F1, en endurance et en Indycar.

Querida F1 ....... pic.twitter.com/9w98zWEg1t — Fernando Alonso (@alo_oficial) 14 août 2018

