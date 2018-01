À moins d’un mois des Jeux, Beat Feuz est déjà en forme olympique

Marcel Hirscher est enfin proclamé roi à Wengen

C’est la nature de l’esprit humain de repousser systématiquement ses limites et de vouloir toujours aller plus haut. Comme Beat Feuz la veille, les slalomeurs suisses rêvaient eux aussi de marcher sur la lune. Mais il n’y avait que trois places dans la fusée. Luca Aerni, qui avait connu ce bonheur en décembre à Madonna di Campiglio, en terminant au deuxième rang, n’a cette fois-ci passé que quatre portes. C’est la quatrième fois qu’il ne parvient pas à dompter cette piste. Daniel Yule, quatrième à Levi et à Madonna, n’a jamais été en mesure de trouver la bonne combinaison sur cette neige changeante pour entrer. Le skieur de Champex a fini à une 11e place indigne de son rang.



Trente ans après le dernier succès suisse en slalom à Wengen, c’est un autre Valaisan qui a failli s’offrir, comme Joël Gaspoz, ce fameux podium, qui échappe aux Helvètes dans cette discipline depuis la 3e place de Michael von Grünigen en 1999. Mais, emporté par une foule en délire, il s’en est fallu de très peu, de neuf petits centièmes, pour que Ramon Zenhäusern soit appelé pour la photo du jour des lauréats à la place d’André Myhrer, déjà deux fois 2e à Wengen. Sixième de la première manche, le géant haut-valaisan a échoué d’un rien. «J’étais vraiment très proche, c’est dommage, mais je pense que j’ai perdu ces neuf centièmes sur le bas du parcours, regrettait le double mètre. Malgré tout je n’ai pas le droit de me plaindre, je dois être content. J’ai pris tous les risques, sans réfléchir.» Ce n’est que partie remise, le Brigand de 25 ans aura l’occasion de réaliser son rêve dans une semaine à Kitzbühel ou dans un mois aux Jeux et d’arbitrer le duel entre les deux dominateurs de la discipline.



Vainqueur des deux dernières éditions sur cette Jungfrau-Männlichen, Henrik Kristoffersen a dû encore une fois tirer sa révérence devant le maître. Sur une piste raide, verglacée sur le haut avant de se transformer en neige de printemps, Marcel Hirscher a fait, sur son art perché, du Marcel Hirscher. Le buste auguste, le port altier, l’Autrichien au style incomparable a livré un récital pour laisser le Norvégien93 centièmes derrière lui. Or cette 53e victoire, la 8e de sa saison, était sa première dans l’Oberland après avoir collectionné quatre podiums. «Je suis très heureux car c’est la dernière classique qui manquait à mon palmarès», s’est-il réjoui. Il ne lui manquera plus qu’un titre olympique dans un mois en Corée du Sud, lui le quadruple champion du monde et sextuple vainqueur de la Coupe du monde, pour aller encore plus haut et être considéré comme le plus grand de tous.