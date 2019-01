À dix jours des Mondiaux d'Åre, les Suisses sont en perte de vitesse

Rochat n’y arrive pas

Si, une semaine après Wengen, c’était encore Noël à Kitzbühel pour les slalomeurs tricolores, avec l’ascension d’un jeune talent de 21 ans, le temps n’est plus trop clément dans le camp helvétique. Seul le grand Ramon Zenhäusern a été capable de garder la tête haute en première manche, avant de se contenter d’une sixième place qui reste un magnifique résultat, même s’il était proche de décrocher la (l)une. Après un mois de décembre du tonnerre et une belle cinquième place à Wengen, Daniel Yule a reculé pour, espère-t-il, mieux exploser. «Il va falloir tourner le bouton avant le slalom de Schladming», reconnaît le vainqueur de Madonna di Campiglio, seulement 18e samedi, alors que Loïc Meillard, deuxième à Saalbach, a connu l’élimination sur le second tracé.



À l’image de Luca Aerni, qui ne trouve plus la solution pour terminer un slalom, le temps est toujours à l’orage pour Marc Rochat, avec sept slaloms cet hiver et sept sorties de piste. «Dans la tête, ce n’est pas facile; en plus, après ma chute à Wengen, j’ai mal à l’épaule, lâche un Lausannois dépité. Je vais continuer de m’entraîner et tenter encore une fois de courir à Schladming et à Kranjska Gora en mars mais, question résultats, ma saison est finie.»



Après un aller-retour aux États-Unis pour passer ses examens, Tanguy Nef se sentait bien sur les skis, «mais sur un tracé aussi verglacé, il m’aurait fallu un jour d’entraînement supplémentaire», regrettait-il. Éliminé, le Genevois, qui continue d’apprendre sur la piste, restait aussi joyeux que Noël avant de se rendre ce mardi à Schladming.



Christian Maillard