À Wengen, Beat Feuz réinvente l’amour courtois

Beat Feuz sort du meilleur mois de décembre de sa carrière. Deux podiums, à Val Gardena et à Bormio, comme autant de meilleurs résultats lors de descentes qui ne conviennent guère à ses ardeurs. Deux classiques transalpines verglacées où il s’agit de se battre, non pas avec, mais contre les éléments, là où le Bernois préfère largement faire corps avec les flocons – quitte à les embrasser à pleines lattes. Ça tombe bien; mieux, ça tombe à pic. La descente de Wengen qui se profile ce samedi et dont il est le tenant du titre ne demande que ça. Il en va ainsi des plus belles: elles ne s’offrent qu’aux âmes chevaleresques, aux courtisans perclus de patience comme d’abnégation. Ici, il est question de caresses subtilement dosées, de velléités savamment distillées. Le tout dans un timing à chaque fois réinventé: pas question d’aller trop vite en besogne ni de se laisser tourner la tête par une rondeur trop aguicheuse.

Nombreuses certitudes

C’est que la piste du Lauberhorn en a dégoûté plus d’un, de ceux qui pensaient qu’en la chahutant elle finirait par céder – Didier Cuche, pour ne citer que lui, n’est jamais parvenu à s’y imposer. «Je connais ce tracé comme ma poche, je sais ce qu’il faut faire, quand il faut le faire et comment le faire, avoue Feuz. Nulle part ailleurs je n’ai autant de certitudes que sur le Lauberhorn. Forcément, ça donne des ailes.» Vous avez dit certitudes? Deux fois déjà le «Kugelblitz» s’est imposé à Wengen – 2012 et 2018; entre deux, des blessures récurrentes qui l’ont empêché de faire encore mieux. S’il parvenait à réaliser la passe de trois samedi, il rejoindrait Franz Klammer dans la légende, seul skieur à avoir accompli pareil exploit (1975, 1976 et 1977).

Trêve de chiffres, puisque l’amour, d’autant plus sous sa forme courtoise, refuse toute considération arithmétique. On voit mal comment deux aimants qui s’attirent autant pourraient finir par se louper. Mercredi lors du premier entraînement, alors qu’il a pour l’habitude de tempérer ses ardeurs pour cacher autant que possible son jeu, Feuz a signé haut la main le meilleur temps. Il s’est relevé sur toute la partie finale, mais la différence qu’il avait faite dans la partie technique – depuis le Hundschopf jusqu’à la sortie du Kernen-S – était telle qu’il aurait dû skier dans le sens inverse de la pente pour perdre du temps. L’impression est derechef tenace: si le soleil ne joue pas aux trouble-fêtes samedi, c’est comme si rien ne pouvait arriver au héros local.

«C’est la plus longue piste de la saison, tiédit le champion du monde de la discipline. Ça laisse plus de place qu’ailleurs pour commettre des erreurs. En ski alpin, aucun concurrent ne maîtrise tous les paramètres, il faut l’accepter ou changer de sport.» Le Bernois parle par expérience. Il en a connu des promises qui lui ont filé sous le nez au dernier moment. Comme à Kitzbühel l’année passée, où il avait course gagnée avant qu’un rayon de l’astre suprême ne vienne porter l’Allemand Thomas Dressen aux nues.

La concurrence enrage

Reste qu’à Wengen, si aucun élément perturbateur ne vient lui dérober ce qui lui est promis, c’est la concurrence qui enragera. Elle enrage déjà. Car le bougre est parti pour leur refaire le coup de 2018. Comme l’année passée, Beat Feuz est en tête du classement de la Coupe du monde de descente. Il peut donc choisir son dossard, les nombres impairs entre 1 et 19, comme le veut le règlement. Dans une stratégie éprouvée, il optera pour le 1 et s’élancera en premier, profitant d’une neige plus froide que la concurrence – mieux vaut partir à 12 h 30 qu’à 13 h, surtout si le ciel est dégagé, parce que la partie sommitale a tendance à ralentir avec la montée en température. Il signera d’entrée le meilleur temps, et laissera les autres se casser les dents sur son chrono.

«Vous avez tout prévu à ma place, se marre Feuz quand on le lance sur le détail de sa stratégie en vue du grand jour. On verra quel dossard je choisis, ça dépendra aussi de comment la neige va évoluer d’ici à la fin de semaine. Mais il sera plus proche du 1 que du 19, c’est vrai.» Courtoisie élémentaire: laisser à sa promise le sentiment d’avoir la main. (TDG)