Yule poursuit sa marche impériale à Kitzbühel

C’est là que tout a commencé. Sur la Ganslern de Kitzbühel, juste à côté de la terrible Streif. C’était il y a huit ans déjà. Daniel Yule s’élançait pour la première fois en Coupe du monde et enfourchait en première manche. Sur la même piste, le Valaisan signait un premier top 10 (2014) puis un premier podium (2018). Dimanche, Daniel Yule a écrit une nouvelle page, la plus belle, de son histoire particulière avec la station tyrolienne.

À 26ans, il a fait un pas de plus dans la légende du ski suisse en remportant le slalom de Kitzbühel. Après ses succès à Madonna puis à Adelboden, le Valaisan a enchaîné son mois de janvier enchanté en s’imposant sur l’une des épreuves les plus mythiques du cirque blanc. Cinquante-deux ans après Dumeng Giovanoli, dernier slalomeur suisse vainqueur à Kitzbühel, le nom de Daniel Yule restera gravé à jamais sur l’une des télécabines rouges.

«Je crois que je ne me rends pas encore compte d’avoir gagné Kitzbühel, s’est exclamé le héros suisse. Enfant, on rêve de ce mythe, c’est l’une des courses les plus légendaires. J’aurais mon nom sur une télécabine, c’est juste incroyable!» Deuxième après la première manche derrière le prodige norvégien Lucas Braathen, le skieur de La Fouly n’a pas craqué sur le second tracé, piqueté par son entraîneur Matteo Joris. «Je connais les distances que Daniel affectionne mais sincèrement, j’ai surtout tracé pour le plaisir sur cette très belle piste», a confié le coach suisse, ivre de bonheur. «Je savais que l’attaque à outrance allait fonctionner. C’est ce que j’ai fait et malgré une petite erreur, ça a passé», a rajouté le slalomeur valaisan.

«On ne s’habitue pas»

Le Norvégien Braathen n’a rien pu faire face au funambule valaisan et a dû se contenter d’un prometteur quatrième rang, juste derrière le Français Clément Noël et l’Autrichien Marco Schwarz. En état de grâce, Daniel Yule décroche son troisième succès sur les quatre derniers slaloms disputés. «Avec le niveau actuel dans la discipline, c’est uniquement la tête qui fait la différence, a analysé Matteo Joris. Là, Daniel est le plus fort. Il a envie de gagner et va au bout. C’est un tueur et tout le monde doit s’en inspirer».

Derrière l’exploit du Valaisan, seuls Reto Schmidiger (9e) et Ramon Zenhäusern (11e) sont parvenus à inscrire des points parmi les slalomeurs helvétiques. Auteur d’une nouvelle manche solide sur le premier tracé (10e), le Genevois Tanguy Nef a été éliminé lors de la seconde manche. «J’en voulais peut-être un peu trop. Mais c’est incroyable pour Daniel, il est décontracté et en pleine confiance. J’ai l’impression qu’il est inarrêtable. C’est inspirant et on veut tous l’imiter!»

Mardi soir à Schladming, dans la Mecque du slalom, Daniel Yule tentera de poursuivre sa marche impériale. «Je suis vraiment sur un nuage. Mais on ne s’habitue pas à vivre de telles émotions», a confié le Valaisan, quittant l’aire d’arrivée encerclé par quatre membres de la sécurité pour pouvoir se frayer un chemin dans la foule. Avec quatre succès en carrière, le meilleur slalomeur suisse de l’histoire n’est qu’à 17 points d’Henrik Kristoffersen au classement de la spécialité. Il est plus que jamais en course pour décrocher le Globe de cristal. Comme Dumeng Giovanoli en 1968.