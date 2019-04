Un nouvel entraîneur pour Feuz et compagnie

Deux semaines après le départ d’Andy Evers, qui encadrait l'équipe masculine de vitesse, Swiss-Ski a trouvé son successeur pour la saison prochaine: il s'agit de Reto Nydegger, qui revient au pays après six années passées comme entraîneur en Norvège, dont les quatre dernières autour d’Aksel Lund Svindal, Kjetil Jansrud et Aleksander Aamodt Kilde.

Pendant cette période, les skieurs norvégiens ont décroché trois médailles olympiques et trois médailles aux Championnats du monde, trois petits globes de cristal en super-G ainsi que 24 victoires en Coupe du monde (descente et super-G). Reto Nydegger, un Bernois de 44 ans originaire d’Iseltwald, a déjà travaillé pour Swiss-Ski entre 2003 et 2013.

«Très rapidement, nous avons eu la conviction que Reto Nydegger représentait la solution idéale pour nous», déclare Stéphane Cattin dans le communiqué de Swiss-Ski. (...) Nous attachions également une grande importance au fait que le nouvel entraîneur de vitesse ait de l'expérience dans une position dirigeante à l’échelle de la Coupe du monde.»

Reto Nydegger a informé les coureurs de vitesse norvégiens vendredi de son choix de carrière. «Quitter la Norvège n’est pas une décision facile, mon équipe était un peu devenue ma famille. Cependant, je me réjouis de relever de nouveaux défis. La tâche qui m’attend chez Swiss-Ski me motive énormément», explique Reto Nydegger. (nxp)