Un duel entre Ammann et Deschwanden à Oberstdorf

Simon Ammann est ressorti 17e (125 m) et sera opposé samedi en duel à... Deschwanden en 1re manche du concours. Sur ce tremplin allemand qui l'a vu fêter deux victoires, en 2008 et 2013, le Saint-Gallois espère bien lancer sa Tournée sur de meilleures bases que ces dernières années.

En 2014, il avait chuté, et l'an dernier, il s'était retrouvé éliminé après la 1re manche (37e), vaincu en duel par le Slovène Jurij Tepes. En 2015, il avait pris la 12e place, un résultat qui a priori peut correspondre à son niveau de cette année.

Pour aller en finale samedi, il lui faudra prendre la mesure de Deschwanden (34e des qualifications) lors de la confrontation directe en 1re manche. Il partira largement favori face au Lucernois, très irrégulier, mais capable de bonnes prestations comme au début du mois avec sa 7e place à Nizhny Tagil en Russie.

Seuls les vainqueurs des vingt-cinq duels seront admis en manche finale, plus les cinq meilleurs perdants. Le Vaudois Killian Peier, 38e vendredi, se frottera au redoutable Autrichien Michael Hayböck.

L'an dernier, Ammann avait été le seul à se qualifier pour le concours. Gabriel Karlen avait largement échoué, et Deschwanden comme Peier étaient absents. Le no 1 mondial Richard Freitag a confirmé son rôle de favori pour la Tournée.

L'Allemand a dominé ces qualifications avec un saut à 130,5 m et 6 points d'avance sur le second, le Japonais Junshiro Kobayashi. Le tenant du titre, le Polonais Kamil Stoch, par ailleurs double champion olympique, n'a pu faire mieux que 28e. Le saut le plus long a été celui du Norvégien Johann-André Forfang avec 140 m, mais le Scandinave a bénéficié d'un vent très favorable et d'un élan plus important que les meilleurs et n'a pris «que» la 5e place. (ats/nxp)