Tessa Worley en tête après la 1re manche

La Française Tessa Worley est lancée vers son premier succès de la saison, après avoir nettement dominé la 1re manche du géant de Lenzerheide. Les Suissesses, en revanche, ont été en difficulté sur ce tracé très exigeant (Simone Wild 9e).

Avec son dossard no 2, Tessa Worley s'est montrée la meilleure dès le début. La petite bombe du Grand Bornand n'a pas paru particulièrement satisfaite à l'arrivée, mais il était impossible de réussir une manche sans accroc sur cette piste. Ses concurrentes ont été bien plus chahutées encore, à l'image de Mikaela Shiffrin.

L'Américaine, qui reste sur deux éliminations en Coupe du monde et une impasse la veille dans le combiné, est sortie 5e, à 1'58''. Les écarts sont très importants vu la brièveté de la manche (1'05''33 pour Worley), ce qui souligne tous les pièges de cette piste très dure et très pentue. L'Allemande Vikoria Rebensburg, 2e, a concédé 0''52, et l'Italienne Federica Brignone, 3e, 1'25''. Sofia Goggia a fait partie des nombreuses éliminées de marque. Après le passage de 32 concurrentes, la meilleure Suissesse était Simone Wild, 9e à 1''71. La Zurichoise tente de revenir après sa blessure en début de saison.

Dixième à 1''73 (mais à 0''48 seulement de la 3e place), Wendy Holdener avait un sentiment mitigé: «Ce n'était ni super, ni mauvais. La piste était très dure», a dit la gagnante du combiné la veille.

Lara Gut n'a jamais été dans le coup. La Tessinoise a paru subir la pente et est arrivée à 2'89'' (20e). Mélanie Meillard a commis deux grandes erreurs, se retrouvant une fois quasiment à l'arrêt. Elle concède 4''60. «Je découvre cette piste, j'apprends», a relevé la Valaisanne, 23e après le passage de 32 concurrentes. Le départ de la seconde manche sera donné à 13h15.