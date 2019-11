Tanguy Nef: «Je vais prendre des risques, quitte à sortir»

Une tignasse blonde insolente d’insouciance qui enchaîne les piquets avec un style décontracté à l’américaine, façon Bode Miller, son idole. Il y a pile un an, Tanguy Nef sortait de l’anonymat dans la luminosité polaire bleutée de la Laponie finlandaise. Première épreuve de Coupe du monde à Levi et une surprenante 11e place décrochée sur la neige finlandaise. L’Universitaire «américain», qui avait écumé le circuit «nord-am» (l’équivalent de la Coupe d’Europe) les deux saisons précédentes, faisait une entrée en piste remarquée sur le cirque blanc. «Je partais dans l’inconnu. Un pote avait parié que j’allais terminer 21e. Je trouvais déjà ça lunaire, mais je me suis dit pourquoi pas?»

Le Veyrite au parcours atypique s’est très vite rassuré sur son niveau et a ensuite confirmé à Zagreb (13e). De quoi mériter sa place aux championnats du monde à Åre. «C’était une expérience incroyable. Malgré le mauvais résultat (29e), vivre un tel événement va m’aider pour la suite.» Et dire que l’étudiant à Dartmouth (côte est) était en transition, slalomant entre certaines étapes de la Coupe du monde et ses cours (informatique et économie) dans sa prestigieuse université.

Dans un café de l’aéroport de Genève, peu avant son vol pour la Scandinavie, Tanguy Nef ne cache pas son excitation de vivre une première saison complète. Il retournera sur les bancs universitaires en avril pour trois mois. Et répétera ce schéma au printemps 2021 pour terminer son bachelor. Cet été, il a rejoint les slalomeurs suisses à la fin d’août sur les glaciers valaisans. «Je n’ai pas besoin de skier autant de jours, donc je me sens prêt», avoue-t-il sans arrogance. Au contact des meilleurs slalomeurs du monde (Daniel Yule, Ramon Zenhäusern), le Genevois a énormément progressé ces derniers mois. «J’ai beaucoup gagné en stabilité grâce aux coaches Matteo Joris et Thierry Meynet. En retournant sur le circuit universitaire, je gagnais parfois avec trois secondes d’avance. Ce gros travail peut me permettre d’atteindre d’autres sphères en Coupe du monde cette saison.» En abordant un exercice sans grande échéance, Tanguy Nef a ses objectifs bien à lui: «Le but est de titiller les meilleurs à chaque course. Prendre des risques quitte à sortir. C’est une évolution logique si on veut viser la gagne aux Mondiaux ou aux JO.» Le Genevois va également tenter de se qualifier pour des géants de Coupe du monde.

Une audace américaine

«L’Américain», comme le surnomment ses collègues romands, amène cette audace et cette culture de la gagne propres à son pays d’adoption. «J’avais un peu perdu ça en arrivant sur les courses FIS, où on se retrouve avec des skieurs qui ont parfois huit ans de plus et où gagner devient très compliqué.» Le choix de quitter la Suisse pour des études aux États-Unis en 2016 lui amène également une approche plus détachée du ski de compétition. «Si tout s’arrête demain, j’ai un plan B solide. Je vois cette expérience comme une petite entreprise. Je dois en quelque sorte me vendre, trouver des sponsors, créer un site internet. Je sais qu’il y aura l’après-ski à un moment donné et je le prépare déjà depuis plusieurs années.» La tête bien posée sur les épaules, Tanguy Nef a profité de voir rapidement ses proches le week-end passé à Genève, pour célébrer avec un peu d’avance ses 23 ans, qu’il a fêtés mardi. Il n’a pas oublié non plus de faire un tour aux Bains des Pâquis avec son petit frère Arsène, comme le veut la tradition.

L’heure de l’embarquement approche et face au bal incessant des avions sur le tarmac de Cointrin, Tanguy Nef avoue un certain malaise de se faire photographier à l’aéroport. «Mais je suis conscient des nombreux déplacements de mon mode de vie et de mon métier. Ma grande sœur, qui est très active dans le domaine du développement durable, est critique. On discute souvent du réchauffement climatique car c’est un réel problème.» Le Genevois évoque des petits gestes quotidiens mais aussi le rôle qu’un sportif d’élite peut jouer, en associant son image à une cause. L’autocollant d’une fondation active dans la protection et l’éducation des enfants par le jeu accompagnera sa gourde dimanche à Levi. Avant de décoller, Tanguy Nef précise qu’il s’est fixé de skier jusqu’aux JO 2022, son grand objectif. «Je ferai le point à ce moment-là. Si les résultats et le plaisir de skier sont toujours là, je continuerai. Sinon pourquoi pas lancer une start-up liant sport et développement durable?» conclut en souriant le Genevois.