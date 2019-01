Sur les pistes, le début de saison est réjouissant

Dans les stations de sport d’hiver, les Fêtes de fin d’année servent d’indicateur. Une bonne fréquentation à Noël annonce une saison positive; des pistes fermées en fin d’année laissent entrevoir un exercice morose.

À entendre les voix enjouées dans les offices du tourisme des Alpes valaisannes, vaudoises ou en Haute-Savoie, la saison s’annonce bonne. Très bonne. Même si les centimètres accumulés n’atteignent pas ceux de l’année précédente, la neige est tombée en abondance en décembre et les vacanciers en ont profité en masse.

Le plaisir retrouvé des cimes

Un départ canon, donc. «Le début de saison est très bon; les conditions sont optimales sur les pistes, relève le directeur de l’Office du tourisme de Verbier (VS), Joël Sciboz. Noël étant tombé en début de semaine, les gens sont venus plus tôt et nous avons encore beaucoup de monde en station.»

Sur l’autre versant, Crans-Montana arbore le même sourire. «Soleil, neige et clients: il y a tout ce qu’il faut», s’enthousiasme Bruno Huggler, directeur de Crans-Montana Tourisme & Congrès. Au passage de l’an, la station valaisanne avait déjà franchi le cap des 100 000 skieurs. Quant au funiculaire, il a réalisé la deuxième performance de son existence (derrière 2008, année faste pour le tourisme suisse).

Hormis les conditions météorologiques favorables, comment expliquer cette attractivité? «Je pense que les gens ont retrouvé le plaisir de la montagne avec les grandes neiges de l’année dernière», affirme le directeur de Crans-Montana, confiant pour la suite de la saison. Il voit un autre élément déterminant: le magic pass. Cet abonnement annuel permettant l’accès illimité à plus de 30 stations pour 899 francs (prix adulte) a contribué à doper les fréquentations, affirme sans l’ombre d’un doute Bruno Huggler.

Le constat est semblable dans les stations vaudoises de Villars et Les Diablerets. «Le magic pass a redémocratisé les activités hivernales. Il fait également voyager les skieurs entre les stations», observe Sergei Aschwanden, directeur de la station de Villars. Comme sur les pistes des Diablerets, les chiffres des remontées mécaniques de Villars sont en hausse de 15 à 20% par rapport à la même période un an auparavant. À cette époque, la neige était certes abondante, mais une météo tempétueuse avait refroidi les skieurs durant les fêtes.

De l’autre côté de la frontière, les stations de Haute-Savoie ne disposent pas du magic pass, mais la neige et le soleil y déploient leur pouvoir d’attraction. À l’image des Gets, dont les acteurs touristiques tablent sur une augmentation de 15% de la fréquentation des lits chauds et lits tièdes durant la dernière quinzaine de 2018. Avoriaz vit également un début de saison satisfaisant, bien aidé par un bulletin météo clément. Qu’elles se trouvent en Suisse ou en France, les stations de sports d’hiver ont déployé leurs canons à neige. Car seuls quelques rares flocons épars sont tombés depuis le début de l’année.

Froid et neige dure: danger

Comme pour confirmer l’alignement des étoiles favorable en ce début de saison 2018-2019, les températures très fraîches permettent de faire cracher la neige artificielle. Mais ces conditions ont leur contrepartie: la neige durcit et les plaques de glace se forment. Elles augmentent les risques de chute et d’accident, raison pour laquelle le préfet de Haute-Savoie a lancé un appel à la plus grande vigilance.

En Suisse, la Rega indique avoir réalisé 350 interventions rien qu’entre Noël et le début de janvier. La moitié ont servi à prendre en charge des amateurs de sports d’hiver blessés. (TDG)