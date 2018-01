Suivez la 2e manche du slalom de Lenzerheide

Mikaela Shiffrin vire en tête après la première manche du slalom de Coupe du monde de Lenzerheide. L'Américaine devance de 0''65 Wendy Holdener et de 0''83 la Suédoise Frida Hansdotter.

Victorieuse vendredi du combiné et 15e du géant samedi, Wendy Holdener sentait qu'elle pouvait titiller Mikaela Shiffrin. La Schwytzoise s'est élancée la première et elle a réussi une manche de très bonne facture. Insuffisant toutefois pour passer devant l'Américaine.

Moins à l'aise ces derniers jours, l'experte du virage court a mis un peu de temps pour se mettre en action sur ce premier tracé avec 0''20 de retard au premier temps intermédiaire. Mais une fois le bon rythme trouvé, Shiffrin a commencé à accentuer son avance. La skieuse de Vail est idéalement placée pour empocher une 42e victoire en Coupe du monde.

4e place pour Meillard

Mélanie Meillard a su enchaîner sa superbe deuxième manche de géant de samedi avec son premier parcours en slalom. Partie avec le dossard 2, la Valaisanne d'origine neuchâteloise a profité d'une piste en excellent état pour prendre la 4e place à 0''88, soit à 0''05 de la troisième place occupée par Hansdotter. De quoi viser son deuxième podium de Coupe du monde.

Les autres Suissesses ont connu davantage de problèmes. Après le passage des trente concurrentes, Denise Feierabend pointe au 16e rang à 2''69 et Michelle Gisin au 19e à 3''15. Très bon résultat en revanche pour les trois jeunes engagées. Elena Stoffel est 22e à 3''93, Aline Danioth 26e à 4''21 et Carole Bissig 29e à 4''49. Cela signifie qu'il y aura six Suissesses en 2e manche dès 12h15. (si/nxp)