Shiffrin toujours trop forte pour Holdener

Mikaela Shiffrin est insatiable en cette fin d'année.

Auteur du doublé à Courchevel (géant et parallèle), Mikaela Shiffrin a cueilli jeudi son troisième succès consécutif en Coupe du monde. A 22 ans et 9 mois, elle affiche déjà 36 victoires à son palmarès sur le Cirque blanc. Avec 27 succès en slalom, elle ne pointe plus qu'à sept longueurs de la Glaronaise Vreni Schneider et à huit de la «recordwoman», l'Autrichienne Marlies Schild.

Triple championne du monde de la spécialité, Mikaela Shiffrin a réussi une nouvelle démonstration de force sur une piste qui s'est rapidement dégradée en raison des récentes averses. En tête à l'issue de la première manche avec 1''14 sur sa dauphine Frida Hansdotter (3e du classement final), la skieuse du Colorado a parfaitement géré son affaire en finale pour s'offrir sa cinquième victoire de la saison.

Wendy Holdener a, elle, su lâcher les chevaux en deuxième manche. La championne du monde en titre du combiné a signé le 5e chrono sur le second parcours, dépassant Frida Hansdotter et reprenant 39 centièmes à Mikaela Shiffrin. Mais elle devra encore patienter avant d'ouvrir son palmarès dans sa discipline de prédilection, elle qui compte déjà 12 podiums en slalom.

Nouveau top 10 pour Meillard

Quatre des cinq autres Suissesses engagées ont marqué des points. En embuscade après avoir réalisé le 6e temps de la manche initiale, Mélanie Meillard n'est pas parvenue à confirmer l'après-midi. La Valaisanne de 19 ans a craqué sur le bas du parcours, terminant au 9e rang à 2''31 de Mikaela Shiffrin, à égalité avec l'Obwaldienne Denise Feierabend. Mais elle est en déjà à quatre places dans le top 10 cette saison.

Décevante en première manche (19e), la vice-championne du monde de combiné Michelle Gisin s'est bien reprise pour se hisser au 13e rang. La jeune Uranaise Aline Danioth (19 ans) a quant à elle inscrit ses premiers points en Coupe du monde, profitant d'une piste encore en bon état pour passer de la 29e à la 19e place. A noter également la superbe remontée de la Suédoise Estelle Alphand: la fille de Luc a signé le meilleur temps de la deuxième manche, progressant du 23e au 5e rang!

Podium en ligne de mire pour les Suissesses

(ats/nxp)