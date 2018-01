Sarah Höfflin n’a pas encore les Jeux en tête, mais les X-Games!

Ses yeux brillent et scintillent de bonheur. Plus que d’habitude. Comme si elle venait de toucher le jackpot. «J’adore tellement ce que je fais que je n’ai pas envie de me réveiller», répète inlassablement cette jeune femme pétillante qui vit depuis l’an dernier dans un rêve où elle ne cesse de se rapprocher des étoiles. C’est, il est vrai, un immense exploit que Sarah Höfflin a accompli avant les Fêtes, qu’elle a accueilli comme un magnifique cadeau de Noël.

Après avoir décroché, comme la lune, le globe de cristal la saison dernière, la spécialiste de slopestyle qui avait déjà épaté tout son monde il y a dix mois, s’est qualifiée pour les prochains X-Games. Un honneur, un événement. Les X-Games, c’est ce prestigieux rassemblement de la grande famille du sport de l’extrême qui attire chaque année à Aspen des groupes de musique de renom, mais surtout des milliers de jeunes spectateurs. Cette compétition, très prisée, ne s’offre pas aux premiers venus(e)s. Retransmise en direct sur ESPN, cette épreuve, très suivie par les ados, n’est réservée qu’aux nanti(e)s qui ont eu la chance d’être choisi(e)s pour leur talent.

Pour un novice qui découvrirait cette activité, sa discipline, qu’elle s’est apprivoisé en 2011, consiste à effectuer quatre sauts de suite avec des «twin-tips», autrement dit des skis spéciaux, sur des tremplins et des rails. Il s’agit pour l’acrobate de réussir des figures les plus techniques et les plus propres possible de haut en bas en tournant dans les quatre sens, à l’envers, à gauche et à droite. Tout un art.

Devant les Américaines!

Alors qu’elle sort d’un entraînement dans la poudreuse, la Genevoise en est encore toute retournée. «J’ai été invitée au Dew-Tour, soit une grosse compétition à la mi-décembre aux États-Unis (à Breckenridge), où il était important de se faire remarquer pour se qualifier, explique l’athlète du Team Genève. On nous demandait un podium et j’ai terminé troisième devant toutes les Américaines!» se félicite la petite Suissesse de 27 ans tellement heureuse de représenter notre pays du 25 au 28 janvier dans le Colorado.

Or, pour préparer ce premier grand rendez-vous de l’année, Sarah Höfflin s’envolera déjà ce vendredi à Snowmass, petite station des montagnes Rocheuses, proche d’Aspen. «On va y rester une semaine avec mon coach ainsi que deux à trois athlètes de l’équipe aussi qualifiés pour ces X-Games, pour l’épreuve de Coupe du monde bien sûr, mais aussi pour bien s’entraîner», poursuit cette championne qui a tiré un trait sur le globe de cristal qu’elle voulait remporter à nouveau en début d’hiver ainsi que deux autres étapes comptant aussi pour le général, prévues en Amérique du Nord. «À part un podium, la World Cup n’a pas du tout bien marché pour moi cette saison, regrette-t-elle. Mais ce n’est pas trop grave, il y a d’autres buts à atteindre…» Et quels objectifs!

Plus important que les Jeux!

À commencer par ces X-Games, qui virevoltent dans sa tête depuis qu’elle a gagné son ticket à la mi-décembre. «Pour moi, pour tous les athlètes de freestyle, c’est tellement compliqué d’être sélectionné pour cette compétition américaine qui ne réunit que les meilleurs de chaque discipline, qu’elle est aussi importante, voire plus que les Jeux», estime Sarah qui se verrait donc bien repartir avec une médaille autour du cou, ne serait-ce pour lui donner des ailes pour Pyeongchang, même si elle avoue qu’elle ne va pas lever le pied en prévision des JO, ce n’est pas son genre.

En route pour Pyeongchang

Les Jeux, justement. C’est déjà demain ou presque, puisque son «run» olympique aura lieu le 17 février au parc de neige de Phoenix. «Tout le monde me parle de Pyeongchang, Pyeongchang! Mais si j’ai déjà obtenu les critères pour y aller, Swiss Olympic n’a pas encore confirmé les athlètes de slopestyle qui se rendront en Corée. Je n’ai donc pas le droit de dire que j’y serai tant que ce n’est pas officiel. Disons que je suis en route pour les Jeux…» sourit cette skieuse de l’extrême, qui ne pensera à la Corée qu’une fois dans l’avion en direction de Séoul. D’ici là, il y a ces X-Games qui ont pris toute la place dans son esprit. Rien que d’en parler, ses yeux brillent plus que d’habitude. Comme une invitation au bonheur… (TDG)