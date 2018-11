Pour sa première en Coupe du monde, Tanguy Nef s’offre un prometteur 11e rang

Alors qu’à Levi, Mikaela Shiffrin avait fait du Shiffrin la veille, Marcel Hirscher a fait aussi du Hirscher, ce dimanche, pour signer son 59e succès. Or, derrière lui et le Norvégien Henrik Kristoffersen, les Suisses ont brillé. En Finlande, il n’a manqué que quatre petits centièmes à Ramon Zenhäusern pour monter sur le podium, alors que Daniel Yule termine au sixième rang.

Mais, côté helvétique, la plus belle performance de la journée a été réalisée par Tanguy Nef. Le Genevois, qui disputait sa première course en Coupe du monde, s’est classé à un magnifique onzième rang, laissant apparaître un visage radieux à l’écran. «J’étais surpris, heureux et comblé, lâchait-il quelques minutes plus tard au bout du fil. Émotionnellement, c’était assez fort, surtout après la première manche. J’avais quand même une grosse pression…» Après s’être hissé, avec son dossard 40, à la 15e place sur le premier tracé, le slalomeur qui skie habituellement dans les compétitions «Nor-Am» aux États-Unis n’a pas craqué, au contraire. «La saison passée, il y a eu beaucoup de courses où je m’étais raté sur le deuxième parcours, mais j’ai appris à gérer ces moments-là, en essayant de rester assez serein au départ. Je me suis dit qu’il fallait profiter du moment présent. J’étais content de m’exprimer sur cette piste.»

Ses coéquipiers lui ont tous levé leur casque entre les deux manches. «Il y a une super équipe que je me réjouis de rejoindre au plus vite!» s’exclame l’enfant de Veyrier, si heureux d’avoir pu croiser un extraterrestre dans l’aire d’arrivée. «Marcel Hirscher se trouvait juste à côté de moi en train de donner des interviews, c’était intéressant d’entendre l’analyse de ses performances.»

Au pays du Père Noël, quel joli cadeau pour cet «AéroNef» prêt à se remettre à «voler» au plus vite. «En plus, ce lundi, je fête mon 22e anniversaire!» s’exclame-t-il. Son père, présent en Finlande, lui a même appris que ce 11e rang l’a rapproché des Mondiaux d’Are puisqu’on demande deux classements dans les quinze premiers pour remplir les critères de sélection. «J’ai un pied dedans, mais je ne vais pas m’affoler, poursuit ce garçon à la tête bien faite. La saison est encore longue. On verra bien au début du mois de décembre, à Val d’Isère, où je vais pouvoir m’exprimer avec le plein de confiance.» D’ici là, cet étudiant en informatique et en économie va disputer des Coupes d’Europe à Levi les deux prochaines semaines avant de rejoindre la Tarentaise. «Et, en accord avec Swiss-Ski, je retournerai début janvier aux États-Unis pour terminer mes études avant de m’engager à fond en Coupe du monde.» À moins qu’il ne se qualifie pour les Mondiaux en Suède. Qui sait…

(TDG)