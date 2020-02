Petra Vlhova bien partie pour récidiver à Kranjska Gora

La reine des neiges s’absente et les souris dansent! Mikaela Shiffrin repartie aux Etats-Unis après le décès de son père, c’est Petra Vlhova, qui restait sur une victoire il y a trois semaines à Sestrières dans cette discipline (à égalité avec Federica Brignone), en a profité ce samedi matin en s’installant en tête de la première manche du géant de Kranjska Gora.

La Slovaque, qui compte 24 centièmes d’avance sur Alice Robinson malgré une grosse faute à mi-parcours, est bien partie pour récidiver et s’adjuger le 14e succès de sa carrière. Mais attention à l’impressionnante Néo-Zélandaise, qui s’était imposée en lever de rideau de la saison à Sölden. La jeune prodige est de retour au premier plan après être un peu rentrée dans le rang durant cette saison.

Wendy Holdener à l'aise

Alors que Meta Hrovat, qui court à domicile, s’est hissée au troisième rang provisoire, Wendy Holdener est à l’affût à la quatrième place. Déjà troisième cet hiver à Courchevel, la Schwytzoise n’est n’a 11 centièmes d’un deuxième podium en géant sur une piste où elle avait terminée quatrième il y a deux ans.

Les Italiennes Marta Bassino, victorieuse en décembre à Killington, et Federica Brignone, qui avait dompté les tracés de Courchevel et de Sestrières, sont en embuscade, respectivement 5e et 6e à 89 et 94 centièmes.

Michelle Gisin aussi à l'affût

Dans le clan suisse, Michelle Gisin s’est hissée au 8e rang à moins d’une seconde de Vlhova (à 0’’96) alors que Lara Gut-Behrami n’a toujours pas retrouvé ses sensations dans ce qui fut longtemps sa spécialité puisqu'elle se retrouve déjà 15e à à 1’’56 de retard.

La seconde manche, qui promet une belle bataille, aura lieu à 13 heures.