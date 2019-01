Peier en grande forme à Innsbruck

Killian Peier semble avoir parfaitement trouvé ses marques sur le mythique Bergisel d'Innsbruck. Le Sarrazin de 23 ans a terminé à la 5e place de la manche qualificative de la 3e épreuve de la Tournée et sera opposé à Manuel Fettner, lors du «K.O. system» de vendredi. Attention toutefois, l'Autrichien, sociétaire du... SV Innsbruck-Bergisel, n'est pas le premier venu. Il avait fait ses débuts en Coupe du monde sur ce même tremplin il y a 18 ans.

Le bond à 119 mètres 50 du sauteur du SC Vallée de Joux n'était pas parmi les plus impressionnants de cette session, mais il a dû se battre dans des conditions bien plus compliquées que ses adversaires. Il ne venait pas de nulle part non plus, puisque Peier avait déjà fini 3e (124m) et 4e (125,5m) des deux manches d'entraînement disputées en fin de matinée. Son meilleur résultat en Coupe du monde reste une 12e place, en décembre dernier, à Nizhny Tagil (Rus).

Simon Ammann aura lui aussi de bonnes chances de passer en deuxième manche. Le St-Gallois s'est également posé tout près du point K établi à 120 mètres et a fini 14e. Il fera face vendredi au Slovène Anze Semenic. Andreas Schuler est pour sa part devant une montagne. Avec son 48e rang des qualifications (111,5 m), il devra réussir un exploit contre le Norvégien Johann Andre Forfang, vainqueur à Nizhny Tagil en début de saison.

KILLIAN PEIER MY HERO FROM SWITZERLAND IS 5TH

I REPEAT 5TH...

I AM SCREAMING#4hills #skijumping — Rieke (@sunnyboytande) 3 janvier 2019

(nxp)