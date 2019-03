Pas de doublé pour Loïc Meillard

Sacré champion de Suisse de slalom samedi, Loïc Meillard était bien parti pour réaliser le doublé avec le géant, sa spécialité, ce dimanche à Stoos/Hoch Ybrig (SZ).

Le Neuchâtelois établi à Hérémence a en effet signé le meilleur temps de la première manche, avec 0''15 d'avance sur le Saint-Gallois Cedric Noger. Mais le skieur d'Ebnat-Kappel a réalisé une splendide deuxième manche pour inverser la tendance et finalement précéder Meillard de 0''49.

Le podium est complété par le Grison Sandro Jenal, troisième à 0''71. Les Valaisans Luca Aerni (+0''90), Elia Zurbriggen (+1''19) et Daniel Yule (+1''29) se sont classés respectivement 4e, 8e et 9e.

Du côté féminin, Wendy Holdener a rectifié le tir. Battue samedi en géant par Camille Rast, elle a remis les pendules à l'heure en slalom ce dimanche. Sur les pistes de Hoch Ybrig qui l'ont vue grandir - son village d'Unteriberg se situe juste en dessous -, la troisième de la dernière Coupe du monde s'est aisément imposé.

Elle a finalement devancé la Villardoue Charlotte Chable de 1''04 et la Grisonne Nicole Good de 1''06. Côté romand, on notera les belles performances de la Fribourgeoise de 18 ans Norina Mooser (Bellegarde, 7e à 4''93) et de la Valaisanne de 19 ans Zara Maillard (Verbier, 9e à 5''84). (nxp)