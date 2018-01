Mikaela Shiffrin et Marcel Hirscher, «extraterrestres» au sommet de leur art

Un géant et un slalom de plus au palmarès en un week-end, le vertige d’une performance folle pour le commun des mortels, simplement la routine quasi hebdomadaire pour les deux «extraterrestres» du cirque blanc: Mikaela Shiffrin et Marcel Hirscher. Ces deux-là sont tout là-haut, sur leur nuage, avec des statistiques affolantes.

Prenez l’Américaine, pour qui tout est encore plus flagrant, pour qui les superlatifs n’existent plus. À 22 ans, l’étourdissante Mikaela a déjà tout raflé. Plus jeune championne olympique de slalom à 18 ans, trois médailles d’or mondiales dans cette discipline aussi, un Globe mondial général et quatre autres en spécialités… Au total, à 22 ans, elle en est déjà à 40 succès en Coupe du monde et, dans ce palmarès, on n’évoque même pas les places d’honneur ou les médailles d’argent ou de bronze. C’est phénoménal et, si elle ne se lasse pas, elle pulvérisera tous les records, elle qui a d’ailleurs remporté sa première descente cette saison à Lake Louise.

Marcel Hirscher? À 28 ans, il est plus âgé, il lui manque encore l’or olympique, mais il a déjà raflé le gros Globe de cristal à six reprises (soit depuis 2012!), il en a huit autres en slalom et en géant, et il a remporté 52 succès en Coupe du monde. Il n’est qu’à deux victoires d’Hermann Maier et tout de même à 34 encore du grand Ingmar Stenmark. Mais ce Hirscher-là est capable de se fracturer la cheville à la mi-août 2017, de porter un plâtre, de revenir aux affaires cet hiver et de tout gagner!

Comment ces deux champions font-ils pour asseoir une telle domination? C’est Patrice Morisod, ex-entraîneur de Swiss-Ski et de la Fédération française, qui se prête à l’analyse. Honneur aux dames.

La technique de Shiffrin

Fin connaisseur du ski mondial, «Titi» Morisod n’hésite pas bien longtemps. «Oui, je pense que Mikaela Shiffrin est la meilleure technicienne de tous les temps. Très honnêtement, je pense qu’elle possède une marge d’une seconde par manche face à ses concurrentes actuellement. Cela fait deux secondes au total. Elle peut se permettre, souvent, de gérer après le premier tracé, en géant comme en slalom.»

Mais comment expliquer cette supériorité? «C’est pratiquement la seule skieuse qui a une technique aussi bonne que celle des hommes, précise Morisod. La puissance en moins, bien sûr. C’est un plaisir de la voir skier ainsi. Par comparaison, une Wendy Holdener est sans doute très efficace aussi, mais tout se fait plus chez elle dans l’agressivité. Il y a moins de technique que chez Shiffrin et, au final, c’est ce qui fait la grande différence.»

Le ski restant un sport où tout le monde s’observe, s’épie, s’espionne, pourquoi les autres skieuses ne parviennent-elles pas à imiter la façon de faire de l’Américaine? Et qui pourrait s’approcher d’elle?

«Pour savoir comment l’imiter, il faudrait connaître ce qu’elle a fait dès son plus jeune âge, explique Morisod. Je ne suis pas loin de penser que Mikaela fait tout juste depuis quinze années déjà et que c’est ce qui lui permet d’être si forte si tôt. D’avoir tant d’avance sur les autres. Qui pourrait posséder son potentiel? Je pense que Mélanie Meillard n’en est pas loin intrinsèquement. Elle a elle aussi ces mouvements techniques naturels qui font la force de l’Américaine. Et j’aimerais bien voir Mélanie partir avec le dossard No 1 et Shiffrin un peu plus loin, le sept par exemple, pour voir ce que cela donnerait. Même si, pour l’heure, il faut vraiment que Shiffrin tombe pour ne pas finir loin devant les autres…» Oui, 1’’64 sur Frida Hansdotter et 1’’87 sur Wendy Holdener dans le slalom dominical de Kranjska Gora…

Le mental de Hirscher

Pour l’Autrichien, cheville fracturée lors de la préparation ou pas, le bonhomme reste le patron sans partage depuis six ans.

«C’est vrai et c’est justement ce qui impressionne, reprend Patrice Morisod. Il est capable lui aussi de creuser parfois de gros écarts. Il ne domine pas à la manière d’une Shiffrin. Cela reste tout de même assez serré, souvent. Or, c’est lui qui est devant. Même quand il fait une immense faute dans le dernier mur du géant d’Adelboden ou lors du slalom d’hier. Mentalement, il est exceptionnel. Déjà, revenir après sa fracture de la cheville. Puis tout gagner à nouveau. Il faut bien se rendre compte que nous ne sommes pas faits du même bois que ces champions: il n’y a pas de doute, chez Hirscher. Faute énorme qui fait perdre tout le monde ou pas, fracture de la cheville au moment même où tous les concurrents s’entraînent: pas de doute, non, il gagne. C’est un mental hors-norme, que celui d’un tel champion.»

On ne sait pas encore si Marcel Hirscher pourra s’approcher de la marque laissée par Stenmark. Avec ses 86 succès en Coupe du monde, le Suédois semble intouchable. Mais l’Autrichien va, sauf accident, dépasser prochainement son compatriote Maier. Il en était les dernières années à une moyenne de 7 à 8 succès en Coupe du monde par saison. Sur celle en cours, il a déjà signé sept victoires avec son doublé à Adelboden. «Et il n’a que 28 ans, rappelle Morisod. Les skieurs peuvent être performants longtemps… Il peut durer.»

Et repousser encore un peu les limites du possible. (TDG)