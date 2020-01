Matthias Mayer fait la nique aux slalomeurs

L'Autrichien Matthias Mayer a créé la surprise à Wengen. Vainqueur de la descente du combiné, il a réalisé une manche de slalom plus qu'honnête: il a en effet signé le quatrième temps du slalom. Résultat: aucun des spécialistes des piquets n'a réussi à lui passer devant.

Il a évidemment bénéficié du nouveau règlement en matière de combiné, qui voit les coureurs s'élancer dans l'ordre du classement de la descente (du premier au dernier, et non du 30e au premier). Du coup, il a bénéficié d'une piste parfaite, ce qui n'a pas été le cas des slalomeurs, qui avaient évidemment perdu du temps de la descente.

Vainqueur de la descente, Matthias Mayer a signé le quatrième temps du slalom. Image: Keystone.

Leader de la Coupe du monde de la spécialité, le Français Alexis Pinturault a toutefois failli ravir la première place à Mayer: parti avec un retard de 1''68, il a échoué à... 7 centièmes de Mayer. Victor Muffat-Jeandet, un autre Français, complète le podium (+0''67).

Juste derrière lui, on trouve le Valaisan d'origine neuchâteloise Loïc Meillard, qui a terminé à 1''02 de Mayer et à 0''35 du podium. Les autres Suisses sont plus loin dans le classement: Niels Hintermann est 9e (à 1''68), Justin Murisier 11e (à 1''92), Luca Aerni 13e (à 2''58), Gilles Roulin 15e (à 2''80), Ralph Weber 18e (à 3''31), Stefan Rogentin 20e (à 3''35) et Sandro Simonet 33e (à 7''52).

«Matthias Mayer a pu profiter d'une piste parfaite, a expliqué Loïc Meillard devant les caméras de la RTS. Nous, les slalomeurs, avons eu une piste plus marquée, qui nous empêchait de tracer les lignes les plus directes. Mais bon, quatrième, c'est un bon résultat.»

La grosse frayeur de Caviezel

Le matin, lors de la descente, Mauro Caviezel, qui s'était illustré durant les entraînements, s'était fait une grosse frayeur au Hundschopf: ayant mal estimé sa trajectoire, il est allé toucher les filets de protection de l'arrière des skis, juste au-dessus des rochers, alors qu'il était en plein saut! Il s'est repris miraculeusement, mais il a ensuite raté une porte dans la partie finale.